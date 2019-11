Il maestro Rovini al piano per i 40 anni del Conservatorio Puccini

La Spezia - Venerdì 29 novembre alle 21, per celebrare i 50 anni della Società dei Concerti e i 40 anni del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia, al Teatro Civico è in programma un concerto sinfonico che vede in scena il pianista Federico Rovini e l’Orchestra del Conservatorio, diretti da Giovanni Di Stefano. Il repertorio prevede musiche di Ludwig van Beethoven, con il Concerto per pianoforte e orchestra n.1 in Do maggiore op.15, e di Jean Sibelius, con Sinfonia n.1 op.38 in Mi minore.

Federico Rovini, diplomatosi in pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale d’onore all’Accademia Chigiana di Siena, studia composizione con Gaetano Giani-Luporini e Luciano Damarati. Solista e camerista, ospite di importanti associazioni ed istituzioni musicali in Italia e all’estero, ha collaborato in complessi con vari strumentisti italiani e stranieri, fra cui i violoncellisti Luca Simoncini, Andrea Nannoni, Marco Severi. Attualmente è titolare di cattedra di ruolo al Conservatorio della Spezia, dove ricopre la carica di Direttore dal 2014.



La Società dei Concerti Onlus è un’associazione senza fine di lucro sovvenzionata dal MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali), che dal 1969 si dedica all’organizzazione di concerti di musica classica e non solo. Il 29 settembre 1969 un gruppo di musicofili spezzini, animati dal desiderio di diffondere la cultura musicale sul territorio locale, costituirono la Società dei Concerti della Spezia, la cui direzione artistica è affidata, attualmente, al Maestro Bruno Fiorentini. Dal momento della sua rifondazione la Società dei Concerti ha organizzato circa 1200 concerti e 50 occasioni di incontro e di discussione con musicologi e compositori contemporanei.



Il Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia è nato nel 1979, come sezione staccata del conservatorio “Paganini” di Genova. Fu il compianto Maestro Mario Fiorentini ad adoperarsi perché ciò fosse possibile, e a divenire così il primo “Fiduciario” dell'istituzione. Il Conservatorio ha ottenuto l'autonomia nel 1992, sotto la direzione di Tina Zucchellini, ed è stato successivamente intitolato a Giacomo Puccini.



Si ringrazia la Fondazione Carispezia per la collaborazione all’iniziativa.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti