Il maestro Arlotti condurrà un concerto sulle musiche di Bach

La Spezia - E' Johann S. Bach il protagonista del concerto di musica organistica organizzato per sabato 17 Febbraio alle 16.30, nell'auditorium “M. Fiorentini” del Conservatorio di Musica “G. Puccini”. Alle tastiere dell'organo costruito da Glauco Ghilardi nel 2002 siederà il maestro Marco Arlotti, docente al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, affiancato dagli studenti Simone Billi e Giovanni Michelini. Scopo di questo ciclo di concerti è proprio quello di affiancare all'aspetto concertistico quello più strettamente didattico, tramite la partecipazione degli studenti e la condivisione di intenti con un'altra importante Istituzione di Alta Formazione Musicale.



Arlotti si è diplomato “Cum Laude” in Organo e Composizione Organistica a Parma col maestro Stefano Innocenti; presso il Conservatorio di Bologna frequenta i corsi di composizione con B.M. Furgeri e consegue i diplomi di Musica corale e di clavicembalo, sempre con il massimo dei voti. Premiato più volte in concorsi nazionali intraprende un’intensa attività concertistica che lo porta tuttora ad esibirsi sia come solista sia in duo (canto, corno, tromba) come accompagnatore di strumentisti di chiara fama, partecipando ad importanti rassegne organistiche in tutta Italia. E’ organista della Basilica Collegiata di S. Giovanni in Persiceto e direttore del coro polifonico “I Ragazzi Cantori di S. Giovanni”. In duo con il trombettista Michele Santi ha registrato per la casa discografica “Tactus” un cd dal

titolo “Trascrizioni d’opera” che presenta variazioni su famosi temi operistici ad opera di vari compositori dell’800 in prima esecuzione mondiale. All’attività concertistica come organista e direttore di coro, affianca quella didattica: docente in Conservatorio dal 1979 è attualmente titolare della cattedra di Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio "G. B. Martini" di Bologna.