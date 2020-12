Il giorno più corto dell'anno, stasera la grande congiunzione fra Giove e Saturno

La Spezia - Oggi è 21 dicembre, convenzionalmente primo giorno d'inverno. E in coincidenza con il solstizio d'inverno (e, quindi, con la giornata più corta dell'anno), avverrà un evento eccezionale in cielo: la congiunzione più stretta tra Giove e Saturno degli ultimi 400 anni (l'ultima simile accadde nel 1623, quando Galileo e Keplero erano ancora in vita). I due giganti gassosi saranno infatti talmente vicini (in apparenza, ovviamente), da poter essere osservati contemporaneamente all'interno del campo visivo di un telescopio. Infatti, li separerà appena 1/10 di grado, una distanza pari ad 1/5 del diametro della Luna piena. Il loro progressivo avvicinamento, in corso da vari mesi e che è comunque un evento raro (avviene ogni 20 anni), è visibile, tramontato il Sole, indicativamente entro le 19, guardando basso sull'orizzonte verso ovest. Gli Astrofili Spezzini invitano la cittadinanza a seguire in diretta live l’evento Facebook:

https://bit.ly/congiunzione_giove_saturno

oppure sul canale: www.youtube.com/user/rudycalanca/videos

a partire dalle ore 18.30.