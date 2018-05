Il fotografo Ivano Colombo espone alla Booklet

La Spezia - Si inaugurerà oggi pomeriggio alle 18 la mostra fotografica dal titolo “I colori di Ivano Colombo” presso la Libreria Booklet della Spezia sita in via dei Mille 42. La mostra che racconta, viaggi, percorsi ed armonie di luoghi incantati, armoniosi e colorati. Un percorso che ispira la propria anima, che incanta il proprio ego e che mostra la bellezza degli infiniti spazi che il meraviglioso creato ha a disposizione.



Ivano Colombo è un fotografo amatoriale autodidatta. Si è avvicinato alla fotografia da ragazzino, crescendo ha sperimentato la fotografia in bianco e nero con relativo sviluppo e stampa, insieme al meraviglioso mondo delle diapositive, successivamente approccia al digitale appassionandosi alla paesaggistica naturalistica e allo Street.

Ha esposto presso l’antico lavatoio di Sarzana nella bi-personale dal titolo “2 vite”, ha curato la fotografia per l’artista Clara Mallegni per la Pubblicazione del libro “L’arte in cucina” edito da Mondatori e i servizi fotografici per Anteas La Spezia e Anteas Nazionale per il progetto “Nutrire la Solidarietà tra le generazioni attraverso le Arti” è stato il Fotografo ufficiale dell’evento di Bump Painting “Mamme Fiorite” per il comune di Fivizzano in occasione della manifestazione Arte e Maternità.



La libreria Booklet fa parte della prima catena italiana di libri in discount, volumi nuovi che fanno parte delle rese delle librerie tradizionali e, che per questo, vengono venduti al 50% del prezzo di copertina. Ciò che la differenzia da altre librerie simili è il contratto in esclusiva che il circuito ha stretto con il 90% dei maggiori editori italiani (Rizzoli, Mondadori, Bompiani, H&W, Fabbri, Baldini & Castoldi, ecc.). All'interno è presente anche un nutrito numero di volumi editi in provincia e con autori della zona. Questo perché, fin dall'inizio della sua attività (marzo 2017), i due proprietari, Ines Bommino e Marco Della Croce hanno voluto che la libreria non fosse un mero negozio di libri, bensì un piccolo avamposto che, con le poche forze a disposizione, si caratterizzasse anche come un centro di produzione culturale, soprattutto a livello locale. E' per questo che, fino a oggi, la libreria BOOKLET ha organizzato 22 presentazioni (romanzi, racconti, saggistica, fumetti, poesia) e tre mostre (due fotografiche e una di pittura), tra cui "I colori di Ivano Colombo".