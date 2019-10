Il duo Maggiani-Santucci domani in concerto

La Spezia - La nuova rassegna di Concerti “Pomeriggi Musicali al Fantoni” 2019, organizzata dall' Associazione Culturale Fantoni in collaborazione con l'Associazione Musicale “Il Pianoforte”, dopo il successo ottenuto nei concerti precedenti si concluderà sabato 12 ottobre alle 17 con il concerto dei due affermati musicisti spezzini Rita Maggiani al flauto e Giuseppe Santucci al pianoforte. Nell’accogliente atmosfera del Salone del circolo culturale in Corso Cavour 371, sabato 12 ottobre alle 17 il duo Maggiani-Santucci presenterà un originale programma intitolato “L'Arte della Trascrizione”, comprendente capolavori cameristici di R. Schumann, A. Dvorak e C. Franck, opere destinate in origine al violino e all'oboe e riproposte nella versione per flauto con pianoforte.



La flautista spezzina Rita Maggiani si è diplomata con il massimo dei voti e lode presso il conservatorio G. Puccini della Spezia nella classe di Roberto Pappalettere, perfezionandosi in seguito con Andrea Oliva, presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Andrea Manco e Maurizio Valentini. Ha inoltre frequentato masterclass tenute da flautisti di fama internazionale, fra cui Mario Caroli, Michele Marasco, Paolo Taballione, Davide Formisano e Francesco Loi. Oltre all'attività di docente, tiene concerti in diverse formazioni cameristiche e partecipa a rappresentazioni orchestrali; è stata inoltre per due volte solista con l'orchestra, con i concerti di W. A. Mozart (K.313) e di L. Hoffman (Re maggiore). Ha vinto premi in concorsi nazionali ed internazionali, come ad esempio il primo premio assoluto nel concorso internazionale musicale Clara Wieck, Città di Massa 2017, sezione musica da camera e il primo premio assoluto nel I concorso Internazionale “Città di Sarzana 2017” nella sezione fiati solisti.



Il pianista Giuseppe Santucci nasce alla Spezia, segue gli studi accademici presso il Conservatorio della sua città nella classe della prof.ssa G. Giannoni diplomandosi con il massimo dei voti e laureandosi successivamente in “pianoforte ad indirizzo concertistico” con 110 e lode. Si perfeziona con il M° G. Carmassi frequentando parallelamente Master Class con nomi di prestigio quali R. Risaliti, S. Perticaroli, B. Canino, G. Kiss, e amplia la sua formazione musicale studiando musica da camera con il M° Folco Vichi, clavicembalo con la prof.ssa A. Bianchi e apprendendo i principali rudimenti della direzione d’orchestra dal M° G. Bruno. Premiato in importanti concorsi nazionali e internazionali, ha tenuto concerti in numerose città italiane (Roma, Perugia, Firenze, Milano, Cesena, Savona, Massa, Carrara, La Spezia, Grosseto, Busto Arsizio, San Vincenzo, Piombino, Torre del Lago) e all’estero (Villingen, Satu Mare, Mosca, Marrachek, Ginevra, Cannes) per enti di prestigio.



Vanta un ampio repertorio che si estende da Bach e Scarlatti fino agli autori contemporanei, con particolare attenzione per Liszt. Ha lavorato con nomi di spicco del panorama musicale tra i quali spicca una lunga collaborazione con il tenore Andrea Bocelli. Ha collaborato con il Conservatorio della Spezia in qualità di pianista accompagnatore delle classi di strumento. Con la pianista Silvia Colosimo costituisce il Duo Dolly, formazione pianistica a quattro mani.

E’ docente di pianoforte presso l’Isa11 della Spezia. Inoltre anche in questo concerto i musicisti coinvolti instaureranno un prezioso ed appassionante dialogo con il pubblico presente, illustrando dettagliatamente le composizioni in programma. L’ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento posti. La sala sarà aperta dalle 16.30.

Per informazioni: Circolo Fantoni tel. 0187 716106 www.fantoniweb.it e Associazione Musicale “Il Pianoforte” tel. 0187 560298-3398013956 www.facebook.com/AssociazioneMusicaleIlpianoforte