Il destino del libro e della lettura da Contrappunto

La Spezia - Il destino del libro e della lettura tra evoluzione tecnologica e trasformazione commerciale”. E’ questo il titolo di un incontro organizzato per oggi pomeriggio alle 17.30, a ingresso libero, nei locali della libreria “Contrappunto”, in via Galilei 17, alla Spezia. L’incontro, in particolare, intende richiamare l’attenzione di quanti, professionisti del settore o comunque addetti ai lavori, insegnanti o semplici appassionati, abbiano voglia di riflettere su come sia la reale situazione dei fatti sul destino del libro. I punti salienti sui quali riflettere insieme e dibattere sono numerosi. Tra gli altri, i processi di digitalizzazione e i loro effetti sulla società futura, la crisi dell’editoria libraria, la diversificazione dell’offerta commerciale in atto tra spazi fisici e “negozi virtuali”, l’impatto provocati dall’ingresso nel settore dei colossi del commercio on–line e, ancora di più, la trasformazione del linguaggio e delle attitudini culturali sia nel mondo giovanile sia tra gli adulti.



Ancora, i compiti e le effettive possibilità della scuola, e degli insegnanti di stimolare e diffondere la lettura. Numerosi i relatori, che sono i seguenti: Anna Giulia Cavagna, già docente ordinaria di Storia del libro e dell’editoria all’Università di Genova; Marco Cattaneo, operatore culturale e titolare della libreria ‘Contrappunto’; Cinzia Forma, docente di lettere classiche al liceo classico ‘Lorenzo Costa’; Carlo Lupi, docente emerito di Storia della filosofia all’Università di Genova; Lorenzo Moretti, docente di Audiovisivi e multimedialità all’istituto superiore “Vincenzo Cardarelli”; Lorenzo Vincenzi, presidente dell’Istituto spezzino per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea. Modererà Giordano Giannini, docente di Lettura filmica all’Università della terza età e all’Università popolare della Spezia. Tutti sono invitati.