Il cuore dell'Umbertino nel progetto nazionale 'Piazze[In]visibili'

La Spezia - Ventuno piazze della penisola raccontate attraverso le parole e le fotografie di autori italiani. Una testimonianza diretta della bellezza e delle peculiarità del Paese attraverso le sue principali piazze, svuotate dai suoi abitanti durante i giorni dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Che cos'è? Si tratta di Piazze [In]visibili, iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ideata e curata da Marco Delogu.



Nel novero dei soggetti descritti e ritratti c'è anche La Spezia, in particolare Piazza Brin. A incorniciarla, un testo dello scrittore Maurizio Maggiani e gli scatti (nell'immagine) di Jacopo Benassi. Scrive Maggiani: Piazza Benedetto Brin, che fu un ammiraglio costruttore, e edificò il più grande arsenale militare del regno, e intorno ci mise una città, una città come gli sembrava nella sua testa che dovesse essere, e la popolò di popoli estranei tenuti assieme dal loro lavoro, costruire le navi più potenti del mondo. Al centro della città ci mise il quartiere dei lavoratori del suo arsenale e in mezzo al quartiere una piazza con il suo nome. E la piazza divenne un teatro, una fantasmagoria, una jungla e un campo di Marte, perché era l’ombelico di tutto il quartiere e la scena di ciascuno. […] La piazza c’è ancora; il fatto è che non c’è più il possente arsenale, non ci sono più le sue possenti navi, e i suoi operai e i suoi ingegneri, le sue intenzioni e men che meno le sue ragioni, il suo quartiere. E la piazza ora è un grande e esotico essere assopito, che sogna, e sognando parla in lingue di mistero.