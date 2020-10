Il cronista spezzino che 'smascherò' Almirante, la storia approda sugli scaffali

La Spezia - E' in uscita per 4punteEdizioni il libro L’avrai, camerata Almirante, la via che pretendi da noi italiani, del giornalista spezzino classe 1930 Carlo Ricchini. Al centro la scoperta delle carte in cui lo leader del Msi, ai temi della Rsi, minacciava di morte chi non si sarebbe arruolato tra le file di Salò. Almirante denunciò per diffamazione i giornalisti e i giornali che avevano pubblicato il bando. Fu l’inizio di una lunga trafila giudiziaria – sette anni di processi – che si concluse con una sentenza netta: quei giornalisti non avevano diffamato nessuno, ma semplicemente detto la verità.