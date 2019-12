Il coro di "Ti lasciamo una canzone" in prima linea per Telethon

La Spezia - Il coro ‘Ti lasciamo una canzone’ parteciperà con il suo spettacolo per una causa benefica a favore di Telethon. I ragazzi si esibiranno alle 14:30 in piazza Cavour e daranno un piccolo assaggio di quello che proporranno il 29 dicembre in Sala dante in occasione del campus Intense Vocal Workout, che è diventato un appuntamento dove si cimentano e crescono giovani talenti che coltivano la passione per la musica e lo spettacolo.

I ragazzi sono: Anita Carbonaro, Edoardo Delsanto, Nicolò Di Valentino, Michelangelo Falcone, Andrea Pagella, Nina Ranieri, Manola Righetti, Lorenza Rocchicciol