Il coraggio di Filomena Lamberti, una storia da conoscere

Nell'incontro di sabato prossimo al San Giorgio la drammatica esistenza di una donna-coraggio, sfigurata sette anni fa dal marito con l'acido,

La Spezia - Filomena Lamberti è la donna simbolo di coraggio sfigurata nel 2012 dal marito con l’acido, protagonista in questi ultimi tempi di diverse interviste sulle principali emittenti nazionali. A "Le Iene" così come ad "Amore Criminale", la donna ha raccontato la sua storia che non parla solo di dolore, ma di riscatto e libertà. Lo farà di nuovo sabato 13 aprile alle 16 al Museo del Castello San Giorgio, in occasione dell’incontro "Il diritto di essere donna".



L’evento organizzato e promosso dall’associazione CA.TE.RI.NA. in collaborazione con i Servizi Culturali della Spezia, vuole essere un importante momento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e il femminicidio. A seguire sarà presentato il libro “Un’altra vita” edito da Spaziodonna, non un romanzo, ma la forza di testimoniare tutta la violenza e la sopraffazione subite e il coraggio di riprendere in mano la propria vita e andare avanti. Spaziodonna è un’associazione nata a Salerno nel 1978 a sostegno della donna.



Nel 1992 viene attivato il Centro Antiviolenza di Spaziodonna che fa parte della Rete Regionale e della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza e “linearosa” un numero telefonico a disposizione delle donne che subiscono violenza, collegato al numero nazionale 1522, contro la violenza di genere. Con Filomena Lamberti ci saranno la Presidente dell'Associazione Spaziodonna Vilma De Sario Tabano e Fausta Angrisani - psicoterapeuta e operatrice del C.A.V. Linearosa. Modera l’incontro Jenny Fumanti coordinatrice nazionale dell’associazione CA.TE.RI.NA. L’ingresso è libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per info: 0187-751142 Museo del Castello San Giorgio.