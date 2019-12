La Spezia - Come detto, a causa dell’emanazione dell’allerta meteo rossa, il concerto di Francesco Renga previsto per oggi, venerdì 20 dicembre, al Teatro Civico è stato annullato. Ufficializzata la data scelta per recuperarlo: si tratta del 27 dicembre. I biglietti acquistati per il concerto restano naturalmente validi per il live previsto il 27 dicembre. Per chi desiderasse il rimborso è possibile richiederlo presso il proprio punto vendita entro il 24 dicembre compreso.