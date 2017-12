Il concerto di Capodanno sarzanese è a Palazzo Roderio

La Spezia - Lunedì 1° gennaio a Palazzo Roderio l’Associazione Amici della Musica di Sarzana presieduta da Stefania Nardi, in collaborazione con il Comune di Sarzana, festeggia l’inizio del nuovo anno con l’esibizione del gruppo vocale Maricanti nel tradizionale CONCERTO DI CAPODANNO in Sala Consiliare. Il quartetto vocale Maricanti, acronimo che ha in sé i nomi delle donne che lo formano, nasce da un ‘idea di Cristina Alioto e dall’incontro con Mariella Melani, Tiziana Fosella e Anna Menchinelli. Quattro donne, quattro musiciste accomunate dalla presenza del canto nella propria vita, quattro anime diverse, quattro voci che si incontrano e si fondono nel canto come dono, un dono prezioso da vivere e condividere.

Il concerto si compone di brani originali nati dalla vena creativa delle stesse Maricanti e da brani provenienti dalla tradizione di diversi popoli del mondo; dalla Corsica alla Bulgaria, dal Portogallo alle sonorità dell’Africa con un accento particolare sulla tradizione musicale del Brasile. Voci e suoni di mondi lontani che si avvicinano a noi. Un incontro di culture diverse che si ricongiungono nella musica, un mondo grande che si unisce nell’armonia del canto. In occasione del concerto saranno presentati due brani composti da Roberto Martinelli, compositore, sassofonista e arrangiatore. Le due composizioni, ispirate alle liriche di Saffo e arrangiate per il quartetto saranno realizzate con la partecipazione del maestro Martinelli al pianoforte.



L’Associazione Amici della Musica vi dà appuntamento con la rassegna di concerti “Legami di Terra” che partirà da maggio durante la stagione inaugurale di riapertura del Teatro Impavidi.



L’appuntamento, ad ingresso libero, è fissato lunedì 1° gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Sarzana con apertura porte alle ore 17.00.



Per ulteriori informazioni:



info@accademiabianchi.it



328.8227643