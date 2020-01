Il combat folk dei Modena City Ramblers sbarca al Civico

La Spezia - I Modena City Ramblers arrivano alla Spezia. Il primo febbraio infatti sbarcheranno al Teatro civico con lo spettacolo "Riaccolti in teatro". Il combat folk dei Modena city ramblers arriva nei teatri in occasione del tour “Riaccolti in teatro", che partirà con la data zero il 16 gennaio 2020 al Teatro Baretti di Mondovì e farà tappa, tra gli altri, anche al Teatro dal Verme di Milano, all’Auditorium Parco della Musica di Roma e al Teatro Puccini di Firenze.



“La dimensione del teatro ci elettrizza particolarmente - spiegano -, in tanti anni di concerti il teatro è un luogo che abbiamo frequentato poche volte e sempre con grande soddisfazione. Le nostre canzoni in questo contesto suonano in un modo del tutto particolare e ci “parlano” in modo diverso e sorprendente, e alla stessa maniera si rivelano a chi ci ascolta. L’unica tournée teatrale della nostra carriera risale a 20 anni fa, dopo l’uscita di “Raccolti”; è giunta l’ora di tornare a vivere l’emozione del sipario che si apre, “Riaccolti” dal pubblico seduto e pronto ad ascoltarci". Prevendite disponibili su Vivaticket.