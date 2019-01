Il carnevale spezzino si avvicina e potrebbe raddoppiare gli eventi

Un post che gira sui social conferma le date del 17 e il 24 febbraio con alcuni appuntamenti.

La Spezia - Il carnevale alla Spezia potrebbe sdoppiarsi. Il programma degli eventi non è ancora stato confermato ma i preparativi vanno avanti con un grande coinvolgimento dei quartieri storici della città a questa indiscrezione se ne aggiunge un'alta: la possibile, non ancora confermata, partecipazione dello storico Carnevale dei belli e dei brutti di Suvero. Inoltre, sembrerebbe confermata anche la sfilata per le vie del centro nel tragitto da Piazza Brin a Piazza Cavour.



Dal Comune le bocche sono cucite ma qualche indiscrezione arriva dai social. A confermare la partecipazione dei quartieri storici c'è un post che circola per quanto riguarda le date dei grandi eventi. "Fonti del Comune hanno preannunciato al Comitato di Quartiere "Insieme per Fabiano" - scrive Maria Bottari membro del Comitato eventi e date in programma per l'organizzazione del Carnevale Spezzino 2019, volto a rinnovare un'antica tradizione della nostra città. In data 17 febbraio bambine e bambini potranno partecipare al Concorso che premiera' le maschere piu' belle e significative. In data 24 Febbraio si svolgerà la Sfilata di Carnevale in città, aperta alla partecipazione dei Quartieri che ne faranno richiesta entro il 9 gennaio per essere citati nel programma,in via elaborazione, che sara' reso pubblico dal Comune".



Il programma è da definire, sicuramente le soprese non mancheranno.