Il cantante spezzino Horus: "La vita è dura? Balla!"

La Spezia - A quasi tre mesi dalla sua presentazione al pubblico degli stores online, Horus (all'anagrafe David Martuccio) su di una produzione di Del1 torna con Balla; una canzone da ascoltare e riascoltare sulla spiaggia sotto l'ombrellone o nelle serate danzanti. E' la seconda uscita di Horus per Beatgarden records che annuncia anche l'imminente uscita del videoclip ufficiale (a cura di Giulio Bellettini) sul suo canale Youtube. Le riprese sono state girate presso l'Essenza Lounge bar di Marina di Massa e la foto ufficiale della release scattata presso Fiascherino beach a testimonianza del forte attaccamento che Beatgarden ed i suoi artisti hanno nei confronti dei loro luoghi.



Tutto prodotto ''home made''ed affidato ad E-lab music (anch'essa società spezzina) di Francesco Amato per la parte editoriale. Balla è un brano di passaggio, è la chiusura perfetta del cerchio per Beatgarden dopo il successo avuto con Coma NoGang e la sua Io e lei (finita in top50 viral Italia di Spotify ed in top 200 Hiphop di itunes). Con questo brano il gruppo editoriale E-lab preannuncia la fondazione di una nuova etichetta nel gruppo Beatgarden dal nome Indieca records che verrà presentata prima della fine dell'estate con una speciale uscita lancio. Restate connessi.