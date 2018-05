Il "Vizio di famiglia" di Edoardo Erba per la Compagnia degli evasi

La Spezia - Debutterà venerdì 18 e in replica sabato 19 maggio 2018 alle 21.15 a La Spezia, presso il Teatro Dialma Ruggiero, in via Monteverdi 117 la nuova sfida teatrale della Compagnia degli evasi che per la prima volta si confronta con un testo di Edoardo Erba, uno dei più affermati e prolifici autori contemporanei. (Le sue opere contengono l’humor di Gogol, con lo charme di Italo Calvino e Fellini - Los Angeles Time, 7 marzo 1991).



In scena i cinque brillanti interpreti, Andrea Carli, Lucia Carrieri, Deborah Grassi, Simone Tonelli, Annamaria Vaccaro, sanno dare il giusto ritmo all’esilarante e grottesca storia narrata dall’autore, una commedia di 80 minuti in due atti senza pausa, che diverte con intelligenza e fa sorridere pensando. "Questo testo, vincitore del Premio Bignami Riccione 1993 e pubblicato a Londra e Buenos Aires, racconta il regista Alessandro Vanello, è una profonda riflessione in chiave di commedia sulla “famiglia contemporanea”, narra la rocambolesca vicenda di Annalisa, che, delusa da esperienze sentimentali negative, decide di affittare una famiglia per passarci le vacanze; un abile agente riesce a darle in affitto una famiglia normalmente orribile, già pronta e completa di marito, figli, suocera ecc. Dopo un giorno di permanenza in casa la poveretta chiede all'agente di chiudere il contratto, ma ormai è firmato e non permette ripensamenti. Gli anni passano e le tragicomiche sorprese non mancano".



Edoardo Erba. Nato a Pavia nel 1954, si è formato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano. “Maratona di New York” è il titolo più conosciuto fra i suoi scritti teatrali, tradotto in diciassette lingue, pubblicato in otto e rappresentata in tutto il mondo. Vincitore nei maggiori premi nazionali di scrittura, ha tradotto l'intero repertorio teatrale di Agatha Christie pubblicato da Mondadori. Scrive per la radio e la televisione, fiction, sit com e varietà. E’ docente di Scrittura per la Scena e per lo Schermo all’Università di Pavia, e di Teatro per il Master di Drammaturgia dell'Accademia Nazionale d'arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma. E’ considerato tra i talenti più brillanti della sua generazione. La parte tecnica dello spettacolo è curata da Luigi “Gino” Spisto, scenografie e costumi realizzati dal Lab della Compagnia degli evasi.



Biglietto ingresso € 10 , ridotto €7 under 15 anni, over 65 anni

Info e prenotazioni 3496763873