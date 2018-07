Il Villaggio del palio pronto per un'altra serata "quizzone"

La Spezia - Proseguono gli spettacoli in programma al Villaggio del Palio. Questa sera martedì 24 luglio, torna l’emozione del quiz televisivo a squadre ‘La Piramide Quiz’. Appuntamento alle 21 al Palco del Villaggio del Palio.



Mercoledì 25 luglio alle 18.30 a Molo Italia, al PalaPalio, Donatella Puliga presenterà il suo libro ‘La depressione è una Dea’. Introdurrà l’evento, curato da Libreria Ricci, Giorgio Di Sacco Rolla. La serata proseguirà alle 21 al Palco del Villaggio con il piano bar. Musica e karaoke fino a tarda notte.

Grande attesa per la serata in programma per giovedì 26 luglio. Sul palco del Villaggio, tornerà il Talent Show, ma questa volta dedicato ai bambini. La finale di La Spezia’s got talent Kids Edition avrà inizio dalle ore 21.



Si ricorda che il Villaggio è aperto tutti i giorni dalle 18 a mezzanotte. Oltre agli stand gastronomici disposti lungo Passeggiata Morin, sarà possibile visitare la mostra ‘Baglietto, un sogno sul mare’, allestita nei locali dell’ex dogana dell’Autorità portuale, Largo Fiorillo. L’esposizione sarà visitabile fino al 5 agosto con apertura dal martedì alla domenica in orario continuato dalle 18 alle 23. Visitabile inoltre anche la mostra di pittura degli allievi del maestro Luciano Viani. La mostra, dal titolo ‘Tribudio di colore – Palio 2018’ è a cura dell’associazione culturale ‘L’accademia del colore’. Valerio Cremolini, critico d’arte, ne ha realizzato il catalogo.