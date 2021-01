Il Trio Chagall si esibisce in streaming dal Palazzo del Governo

La Spezia - Dalla Sala Consiliare del Palazzo della Provincia della Spezia il 30 gennaio si esibira` il Trio Chagall, Classica in Jeans termina con il quinto concerto trasmesso sul canale YouTube di SdC onlus. Un Ensemble da Camera, in cui tre arrivano all’incirca a sessant’anni, che sa gia` esprimere una forza ed una capacita` strepitose insieme ad un affiatamento speciale, tre personalita` diverse tutte da scoprire attraverso la musica.

La formazione nasce al Conservatorio di Torino, per gioco, e ad oggi - suonano assieme gia` da sette anni - si e` messa in luce partecipando ad importanti concorsi internazionali e tenendo concerti in tutta Italia. Vincitori del secondo premio (con primo premio non assegnato) alla ventesima edizione del Premio “Trio di Trieste” 2019, dove conquistano anche i premi speciali “Dario de Rosa” per la migliore esecuzione di un brano di Schumann, “Fernanda Selvaggio” come miglior Trio e “Young Award” come Ensemble finalista piu` promettente. Per questo concerto presentano un programma che prevede musiche di Haydn, Kagel, Ravel. L’appuntamento e` quindi sabato 30 gennaio alle ore 21.15, su Tele Liguria Sud (Canale 19 del digitale terrestre per la Liguria e Canale 172 per la Toscana), e su canali Social di Teatro Civico e Comune. Gli appuntamenti sono realizzati anche grazie al contributo dello sponsor Enoi Energy Group. Su sdclaspezia.it sono consultabili dettagli e aggiornamenti.