Il Teatro Civico concede il palco alle realtà locali

La Spezia - Sono in tutto nove, di cui sei in campo teatrale e tre nel settore della danza, le associazioni e gli enti di terzo settore con sede nel territorio spezzino che potranno accedere al Teatro Civico, in base alle domande di partecipazione alla open call promossa dall’amministrazione e dalla direzione artistica del teatro.

Si tratta di un’importante iniziativa rivolta alle realtà artistiche locali che – per via delle misure di distanziamento sociale imposte dalla pandemia – da tempo non hanno la possibilità di effettuare le loro attività in uno spazio dedicato. Il palcoscenico più importante della città sarà così accessibile gratuitamente per attività di laboratorio e prove.

Da febbraio a giugno 2021 verranno ospitate al Civico le seguenti associazioni: La Nave di Carta, Compagnia degli Evasi, Compagnia Pullecenella & C., Associazione Culturale “Le Metamorfosi dell’Acqua”, Compagnia La Corte, Associazione Culturale Nadar, Danseavie Corpo Unico, Associazione Culturale Centro Studi Danza e Circolo Studio Danza ‘82. Ognuna avrà a disposizione tre giornate, per un totale di 27 giornate complessive, scelte sulla base delle esigenze manifestate dalle Associazioni stesse per lo sviluppo dei loro progetti artistici e compatibili con gli impegni di programmazione e di calendario del Teatro.