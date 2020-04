Il "Te Deum" virtuale della Giovane Orchestra Spezzina

La Spezia - La musica unisce, anche in tempi di pandemia quando il distanziamento sociale diventa non solo obbligatorio ma anche necessario per fronteggiare il Covid-19. Grazie alla Rete però anche la musica può diventare veicolo attraverso il quale diffondere speranza e voglia di uscire quanto prima da questa situazione. Così come ha fatto la Giovane Orchestra Spezzina, progetto che aiuta bambini e ragazzi di provenienza sociale diversa a crescere attraverso la musica e che ha interpretato 'virtualmente' grazie a Youtube il “Te Deum” di Charpentier noto anche per essere diventato sigla dei programmi televisivi in Eurovisione.



“L’idea della Giovane Orchestra - che si ispira all’esperienza di El Sistema creato dal musicista ed economista venezuelano José Antonio Abreu - è quella di ribadire l'idea che la musica costituisce un linguaggio universale e uno strumento di integrazione, capace di superare disuguaglianze e diversità.

Suonare nella GOSP è molto più che studiare musica, significa sentirsi parte di una grande famiglia allargata nella quale non si può prescindere dalla presenza e dall'aiuto degli altri. È un’esperienza unica in cui il ruolo di ciascuno risulta fondamentale e in cui, solo ascoltando il proprio vicino, si è in grado di migliorare e porsi traguardi sempre più importanti. La GOSP è formata da 90 bambini e adolescenti dai 5 ai 18 anni di tutto il territorio della provincia della Spezia, seguiti dai servizi sociali, provenienti da case famiglia o che frequentano centri di aggregazione giovanile del territorio. Un team di giovani docenti si dedica con entusiasmo e passione all’insegnamento dei seguenti strumenti: violino, viola, violoncello, flauto traverso, clarinetto, sassofono, tromba e percussioni. Sotto la loro guida, i ragazzi della GOSP scoprono la gioia di suonare insieme”.

Le lezioni di strumento si svolgono dal lunedì al venerdì presso l’Oratorio Don Bosco alla Spezia, il Centro di Aggregazione Giovanile “Dario Capolicchio” a Fiumaretta e la Comunità Educativo-Assistenziale “La Casa di Gulliver” a Borghetto di Vara.



Gli incontri sono suddivisi in lezioni collettive per sezioni di strumento (ensemble di fiati e percussioni ed ensemble di archi) e lezioni di perfezionamento di piccoli gruppi. Almeno due volte al mese, al sabato, tutti i ragazzi si incontrano per la prova d'Orchestra alla Spezia.

“Oggi la sfida della GOSP è chiara: trovare i finanziamenti necessari a garantire stabilità al progetto nel tempo, continuando ad assicurare la gratuità delle lezioni di musica e a mantenerne la qualità. Il vostro sostegno è fondamentale per continuare a riempire di musica e di gioia la vita di tanti bambini”.



