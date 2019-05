Il Suono del Tempo, torna la musica nelle chiese della provincia

La Spezia - L’Associazione Musicale César Franck è lieta di presentare Il Festival Il Suono del Tempo - Antichi Organi 2019progetto realizzato in collaborazione con i Comuni della Spezia, di Bonassola, di Santo Stefano Magra e di Levanto e con il sostegno della Fondazione Carispezia. Da sempre l’associazione César Franck, attraverso questo storico Festival, è impegnata nella divulgazione della grande musica organistica e nella manutenzione degli strumenti più importanti del territorio, un impegno indispensabile per la buona riuscita dei concerti e ancora più importante ai fini della conservazione di queste meravigliose macchine da musica. Anche quest’anno, come per le precedenti edizioni, un articolato programma toccherà le principali chiese della Spezia e provincia, mettendo in luce alcuni degli strumenti più significativi, e fornirà l'opportunità di assistere ai recital di grandi interpreti di fama internazionale, come Didier Hennuyer e Johannes Skudlik, e di alcuni tra i più celebrati organisti italiani, come Eugenio Maria Fagiani, Diego Cannizzaro, Christian Tarabbia e Ferruccio Bartoletti. Questa edizione del Festival presenterà inoltre uno speciale appuntamento pensato in occasione della giornata europea della musica intitolato “Viva Bach!” durante il quale quattro organisti si alterneranno sullo splendido organo di San Giovanni a Fezzano proponendo alcune delle più monumentali pagine scritte per Organo dal grande Kantor di Lipsia. L’ingresso ai concerti è libero. Venerdì 31 maggio, alle ore 21.15, presso la Chiesa Santa Maria Assunta della Spezia aprirà il XXVIII Festival Il Suono Del Tempo - Antichi Organi il concerto dell’organista francese Didier Hennuyer dedicato alle musiche di J.S. Bach, G.F. Handel, C.Franck, A. Guilmant, L.Vierne, M. Reger.

L’Organista, nato nel 1972, dopo aver compiuto brillanti studi musicali, ha ottentotto il massimo sei voti nei conservatori di Calais, Boulogne e Orléans. Tiene numerosi recital organistici in Francia e nel mondo (Germania, Belgio, Svizzera, Italia, Vaticano, Gran Bretagna, Polonia, Stati Uniti). Musicista eccezionalmente dotato per la lettura musicale, è Maestro accompagnatore al Conservatoire à Rayonnement Départmental du Boulonnais nonchè docente di Organo nella Dipartimentale Radiation del Conservatorio di Boulogne. Come organista titolare della chiesa di San Francesco di Sales e della Cattedrale di Notre-Dame di Boulogne-sur-Mer, ha eseguito in concerto l’opera omnia di O. Messiaen e partecipa attivamente alla vita culturale della sua città, che ha dato i natali a Alexandre Guilmant: recentemente ha inciso un CD, “L’Organo a Boulogne-sur-Mer” dove rende omaggio al famoso compositore e organista “Boulonnais”. L’eclettismo musicale di Didier Hennuyer lo rende un musicista completo.



L’organo di Santa Maria Assunta, realizzato dalla fabbrica d’Organi Balbiani-Vegezzi Bossi di Milano, e inaugurato il 15 maggio 1936, è uno strumento di elevata ed omogenea qualità costruttiva. Concepito in stile “romantico”, ricorreva a caratteristiche tecnologiche considerate allora innovative e moderne rispetto al tradizionale organo meccanico. Lo strumento ha subito la prima modifica nel dopoguerra con l’aggiunta di un terzo corpo d’organo corale ed è stato restaurato nel 2000.



Prossimi appuntamenti

Venerdì 7 giugno ore 21:15

La Spezia Chiesa Nostra Signora della Salute

Eugenio Maria Fagiani



Venerdì 14 giugno ore 21:15

La Spezia Chiesa SS Giovanni e Agostino

Johannes Skudlik organo



Venerdì 21 giugno ore 21:15

Fezzano (Porto Venere) Chiesa San Giovanni Battista

“Viva Bach!”

errucio Bartoletti organo

Manuel Tomadin organo

Matteo Venturini organo

Enrico Viccardi organo



Venerdì 28 giugno ore 21:15

La Spezia Chiesa Sacro Cuore di Gesù

Diego Cannizzaro Organo



Domenica 21 luglio ore 21:15

Levanto Oratorio di San Giacomo

Peppino Delle Vedove organo

Claude Padoan corno



Mercoledì 24 luglio ore 21:15

Bonassola Chiesa S. Caterina d’Alessandria

Christian Tarabbia organo



Venerdì 2 agosto ore 21:15

Soviore (Monterosso al Mare) Santuario N.S. di Soviore

Ensemble Katharsis Dietrich

Oberdorfer voce

James Linahon tromba

Markus Burger pianoforte

Jan Von Klewitz sassofono

Ferruccio Bartoletti organo



Mercoledì 28 agosto ore 21:15

Santo Stefano Magra Chiesa S. Stefano

Edmund Andler-Boric organo



Venerdì 30 agosto ore 21:15

Bonassola Chiesa San Giorgio

Ferruccio Bartoletti organo



Informazioni

ass.cesarfranck@libero.it

ass.cesarfrank@gmail.com

Telefono 3333779978