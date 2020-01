Il "Premio Montale fuori casa" apre a Genova

La Spezia - Il “Premio Montale Fuori di Casa”, giunto quest’anno alla XXIV edizione, inaugura i suoi appuntamenti culturali a Genova con un significativo omaggio alla Musica premiando la G. O. G. – la Giovine Orchestra Genovese, una tra le principali istituzioni culturali del capoluogo ligure rinomata a livello italiano e internazionale.

Fondata nel 1912 dal barnabita Padre Giovanni Semeria, che nell'ambito dell'Istituto Vittorino da Feltre raccolse un gruppo di musicisti genovesi per creare un'orchestra giovanile diffondendo la musica strumentale attraverso l'organizzazione di spettacoli, l’orchestra riprese l'attività sociale e concertistica, dopo l'interruzione dovuta alla Prima guerra mondiale, con opere di Claude Debussy e Maurice Ravel. Fu questa una novità subito colta dal poeta Eugenio Montale, da sempre appassionato e praticante di musica (di cui sarà anche critico), che nel 1919 divenne membro attivo dell'associazione iniziando a frequentare regolarmente il Teatro Carlo Felice.

È trascorso dunque un secolo da quando il futuro Premio Nobel genovese giunse a manifestare in tale modo esplicito il suo interesse per la musica che, nella famiglia Montale, fu sempre presente e coltivato. Ed è proprio questo legame fra musica e poesia che il “Premio Montale Fuori di Casa”, all’inizio del suo XXIV anno di vita, intende rimarcare assegnando il Premio per la Sezione Musica proprio alla Giovine Orchestra Genovese, annoverata fra le prime realtà concertistiche italiane.

Presidente Onorario di questa importante realtà, che si occupa di organizzare, produrre e promuovere spettacoli musicali (in particolare concerti di musica classica e di musica da camera) e che mantiene una media di cinquantamila presenze annue, è Beatrice Costa Horszowski; il Presidente è Nicola Costa, mentre la Direzione Artistica è affidata a Pietro Borgonovo.

Il Premio verrà assegnato al Teatro Carlo Felice, il prossimo 20 gennaio, alle ore 18.45, presso la Sala Paganini, in apertura del Concerto dei Solisti Aquilani. Questo concerto è stato scelto per la consegna del Premio, spiegano la Presidente Adriana Beverini e la Vice Presidente Barbara Sussi, oltre che per la notorietà dei Solisti Aquilani, anche perché propone l'esecuzione in prima assoluta de "La Via Isoscele" per archi di Caterina di Cecca (brano vincitore del IV Concorso Nazionale di Composizione “Francesco Agnello” - 2018).

“Il titolo di questa composizione - spiega Adriana Beverini - è tratto da un verso della poesia “Distacco”, scritta dalla grande poetessa russa Anna Achmàtova, in cui si affronta il tema della memoria. Un tema che più volte torna anche nella poesia di Eugenio Montale, spesso angosciato dalla perdita dei ricordi del passato, dalla “memoria che si sfolla”.

Il “Premio Montale Fuori di Casa” si avvale del sostegno di MSC Crociere, grazie al quale realizza eventi a Genova e a Napoli, due importanti città di quel Mediterraneo a cui Montale ha dedicato il suo celebre poemetto. Saranno presenti alla cerimonia, oltre alla Presidente e Vice Presidente del Premio, il Prof. Stefano Verdino, il Presidente della G.O.G. Nicola Costa e il Direttore artistico Pietro Borgonovo.

Il Premio verrà consegnato da Giacomo Costa Ardissone di MSC Crociere, che ha sottolineato: “Siamo onorati di conferire questo importante riconoscimento alla Giovine Orchestra Genovese, istituzione di indiscusso prestigio e fiore all’occhiello della cultura genovese, che contribuisce in misura decisiva alla notorietà e alla reputazione della nostra città sulla scena musicale italiana ed europea, e che ogni anno porta nel capoluogo ligure alcuni tra i principali esponenti dell’attività concertistica internazionale”.

L’evento è realizzato con il Patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova.