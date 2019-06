Il Piotta: "Invito sul palco don Vannini a suonare le campane"

La Spezia - Chi sale su un palco spezzino, in queste settimane estive, non manca di dire qualcosa sulla situazione politica italiana. Figurarsi se il contesto è quello di "Avanti Pop", la festa della Cgil provinciale che si sta svolgendo in questi giorni nel Boschetto dei Giardini storici spezzini. Domani, sabato 22 giugno, il Palco della Musica ospiterà uno degli eroi della musica italiana di fine anni Novanta, Tommaso Zanello, per tutti: il Piotta. La sua hit del 1997 "Supercafone" risuona ancora dalle consolle dei deejay di tutta Italia, ma il rapper romano non si è certo fermato a 22 anni fa.



Cominciamo dalla tua ultima fatica. “Interno 7” è stato molto apprezzato e definito “il disco della vita”, questo è il commento di chi lo ha ascoltato. Per te cosa rappresenta?

“Per me rappresenta davvero la vita, la mia, ma non solo quella. Sono partito dall'esperienza personale per cercare di elevarla ad universale. D'altronde sono proprio le emozioni salienti della vita che ci uniscono tutti e ci rendono quel corpo unico chiamato umanità. Sono quelle emozioni che ci fanno profondamente entrare in empatia, Interno 7 è proprio questo viaggio personale ed interiore che si fa collettivo”.



Nove album in studio alle spalle, collaborazioni e singoli di successo. Vent'anni di carriera da raccontare. Cosa direbbe il Tommaso di oggi a quello di ieri?

“Gli direi grazie, ed un bel bravo. Grazie per il coraggio di credere in un genere musicale che all'epoca era molto poco diffuso e ampiamente disprezzato da radio, mainstream e tv. Genere sul quale oggi fanno invece la gara. La massa ascoltava la techno e quel pop vetusto Anni '90, per la mia generazione era giunto il momento di una rivoluzione musicale e culturale, ed è quello che abbiamo fatto. Bravo perché non ha mai mollato il quel lungo e faticoso percorso da artista libero ed indipendente quale sono, persino dopo essere finito su tutti i rotocalchi e le tv d'Italia”.



In "7 vizi Capitale" cantavi una Roma "cruda" anche sulla scorta dello scandalo “Mafia Capitale”. Quasi cinque anni dopo quell'inchiesta, Roma ha mostrato anticorpi secondo te? Se potessi cosa cancelleresti da Roma?

“Anticorpi? Sì la magistratura li ha mostrati, alcuni coraggiosi giornalisti e buona parte della popolazione, ma non canterei affatto vittoria. La rete delle complicità e degli affari è così lunga e fitta che non basta un'inchiesta ad estirparla, tanto sono profonde le radici nel sottosuolo. Ed è da anni che crescevano indisturbate, all'ombra di interessi e collusioni. Roma è ancora quella di "7 vizi Capitale", parola per parola”.



La vicenda di Trastevere e il pestaggio di un gruppo di ragazzi che indossavano le magliette del Cinema America al grido "Sei antifascista levati subito la maglietta, te ne devi andare via" ha fatto discutere tutta Italia. Un'aggressione di questa portata, per molti, sembra il rigurgito di un'epoca buia. Che aria tira secondo te a Roma? E nel resto d’Italia, visto che la giri con la tua musica?

“Dei ragazzi prima, e di una ragazza sola poi. Senza parole. A Roma tira un'aria pessima, e non è una novità dato che Roma storicamente è piena di fascisti. Il punto è che oggi questi fascisti si sentono accrediti da forze politiche nazionali con numeri da capogiro. La tendenza a convergere sul pensiero unico è sotto gli occhi di tutti, e quasi nessuno fa nulla, per paura di perdere consenso politico.

Ed è dalla paura endogena ed esogena- gli stranieri, gli immigrati, i diversi - che da sempre trae linfa il fascismo. Il fascismo è nel DNA di questo paese, dobbiamo ammettere questo per sostenerne gli anticorpi”.



È la prima volta che vieni alla Spezia? Cosa ti aspetti?

“Una gran bella serata di musica e di libero pensiero. Due ore di show tra pezzi nuovi, hit, classiconi, rap, funk, rock e politica, come piace a me. Dato il contesto della festa e di una città e una provincia che, ricordiamolo, sono state decorate e sono tutt'ora medaglia d'argento e d'oro della Resistenza, sarebbe bello avere come special guest sul palco anche Don Francesco Vannini, e magari duettare con lui: io al microfono, lui alle campane”.



C.A.