Il Nuovo torna in... Via Colombo, tutti i film della settimana

La Spezia - Nuova programmazione per il cinema "Il Nuovo" per la prima settimana di settembre. Conclusa la felice parentesi delle arene, si torna al chiuso e alla normale quotidianità. Ecco gli appuntamenti prossimi per la sala di Via Colombo, presto riapriranno i battenti anche i film all'Astoria di Lerici.



Mercoledì 4 Settembre

Ore 21.15 CITY HUNTER PRIVATE EYES (ANIME AL CINEMA STAGIONE 2019/20)



Giovedì 5 Settembre

Ore 20 LA FATTORIA DEI MIEI SOGNI

Ore 21.30 IL SIGNOR DIAVOLO



Venerdì 6 Settembre

Ore 20 LA FATTORIA DEI MIEI SOGNI

Ore 21.30 IL SIGNOR DIAVOLO



Sabato 7 Settembre

Ore 20 LA FATTORIA DEI MIEI SOGNI

Ore 21.30 IL SIGNOR DIAVOLO



Domenica 8 Settembre

Ore 18-20 LA FATTORIA DEI MIEI SOGNI

Ore 21.30 IL SIGNOR DIAVOLO



Lunedì 9 Settembre

Ore 21.15 APOLLO 11



Martedì 10 Settembre

Ore 21.15 APOLLO 11



Mercoledì 11 Settembre

Ore 18 LA FATTORIA DEI MIEI SOGNI

Ore 19.30 APOLLO 11

Ore 21.30 IL SIGNOR DIAVOLO



Le trame

CITY HUNTER PRIVATE EYES

In occasione del 30° anniversario della prima messa in onda della celebre serie e dopo aver sbaragliato il botteghino giapponese con oltre 1 miliardo e mezzo di yen incassati City Hunter è l’ormai celebre investigatore privato ossessionato dalle belle donne e sempre a caccia di criminali. Il suo quartier generale è a Shinjuku, a Tokyo. È da qui che City Hunter e la collega Kaori fanno partire le loro indagini. La loro ultima cliente è una modella, Ai Shindo, minacciata da misteriosi criminali e inconsapevolmente in possesso di una “chiave” legata a una cospirazione che coinvolge l’intera città. Riuscirà Ryo Saeba a proteggere Ai e a salvare tutta Tokyo?



LA FATTORIA DEI MIEI SOGNI

Regia di John Chester. con John Chester, Molly Chester. Titolo originale: The Biggest Little Farm. Nazionalità USA durata 94 minuti. E’ diventato il 'caso'cinematografico Usa dell'anno, scalando il box office solo grazie al passaparola e agli osanna dei critici. Perché è il diario di bordo di un'utopia possibile, in questo nostro mondo affamato di utopie. Un magnifico trattato sulla necessità di trovare un equilibrio cui tutti devono contribuire e un livello gestibile di reciproca coesistenza, esercitando la capacità di osservare e la creatività nel trovare soluzioni a problemi sempre nuovi. "Lo slancio in avanti e la speranza nutrono la propria fortuna", afferma John, e davvero il suo documentario manda un messaggio ecologista più efficace di tanti trattati catastrofisti. John e Molly imparano a gestire la "disarmonia sostenibile" invece che aggrapparsi ad un "idealismo senza compromessi", e da spettatori seguiamo con partecipazione gli alti e bassi della loro avventura.



IL SIGNOR DIAVOLO

Regia di Pupi Avati. con Filippo Franchini, Lino Capolicchio, Cesare Cremonini (II), Gabriel Lo Giudice, Massimo Bonetti. Italia, durata 86 minuti Pupi Avati si riscatta, ritorna sfondando la porta principale facendoci capire con grande semplicità cosa voglia dire essere un “Autore”. Chi ama il cinema non può non innamorarsi di un film come questo. È un film low budget che non ha paura di osare citando il passato. Non è la finta copia di un film Thriller americano, anzi, è una provocazione al cinema di oggi... Avati chiaramente ci sprona a tornare al genere: quello vero, dove c’è una firma dietro la macchina da presa. È un film di genere che non si appiattisce e che a volte sceglie la cosa meno convenzionale.



APOLLO 11

In occasione delle Celebrazioni dei 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla luna un’esperienza cinematografica senza precedenti L’appuntamento per rivivere “in presa diretta” e per la prima volta al cinema, la storica missione della NASA. Il racconto di quel viaggio epico, con immagini mai viste prima recuperate dagli archivi US e girate nella straordinaria definizione del formato 70mm! Uno dei più straordinari film sullo spazio mai realizzati Nessun altro film sullo sbarco sarà mai all’altezza di questo. Assolutamente strabiliante… da togliere il fiato.