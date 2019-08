Il Nuovo torna a casa, al via la stagione cinematografica

La Spezia - Dopo gli ottimi riscontri delle arene estive di Porto Mirabello, Lerici e Porto Venere, a partire dal 29 agosto riapre il Cinema “Il Nuovo” e parte la campagna tesseramenti e abbonamenti. Il film di apertura è “L’amour flou come separarsi e restare amici”, già presentato con successo e grandi risate in anteprima al Mirabello. La commedia francese sarà seguita dal 2 al 4 settembre

dall'apertura della stagione ‘Anime’ con “City Hunter”. Altri eventi di particolare rilevanza Da lunedi 9 a mercoledi 11 settembre ecco “Apollo 11”, in occasione delle celebrazioni dei 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla luna, un’esperienza cinematografica senza precedenti. L’appuntamento per rivivere “in presa diretta” e per la prima volta al cinema, la storica missione della NASA.



Si prosegue con l'apertura delle nuova stagione dei capolavori ritrovati con il restauro di “Easy Riser”. L'arte si presenta a settembre con “Van Gogh e il Giappone”. Non manca lo sport con il film reduce da Cannes “Diego Maradona”. Attenzione alla data del 26 settembre con “Io Leonardo”: lo sguardo ipnotico e la bellezza virile di Luca Argentero sono chiamati a incarnare uno dei più grandi geni dell'umanità per un ritratto non banale e lontano da ogni stereotipo a 500 anni dalla scomparsa dello scienziato e artista toscano. Grande attesa aanche per il film di Mario Martone, reduce dal Festival di Venezia “Il sindaco del rione sanità”: un anno dopo il tour teatrale che lo ha riportato a nuovo splendore, il regista napoletano ripete l'esperimento sul grande schermo volgendo in cinema la la grammatica teatrale.



Per riavvicinare i giovani alla sala cinematografica, sarà istituita come sempre istituita la tessera YOUNG per i nati dopo l’ 1/1/95. Tale tessera, dal costo di 5 Euro, darà la possibilità ai sottoscrittori di partecipare a tutte le proiezioni a prezzo scontato. Confermate tutte le altre tessere e abbonamenti: la Cinema Elite e la Gold. Tutte le card sono valdi anche per il cinema Astoria Lerici e Garibaldi Carrara.