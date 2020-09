Il Nuovo si rifà il look con poltrone più comode. E punta a diventare uno spazio polifunzionale

La Spezia - Nuovo look e nuove tecnologie al Nuovo - Film Club Pietro Germi, da venerdì 11 settembre gli appassionati di cinema potranno contare su una struttura rinnovata e su alcuni meravigliosi optional che renderanno ancora più piacevole la visione di un film. Per esempio, le comode e spaziose poltrone di ultima generazione, una migliore qualità delle proiezioni e una rinnovata e come sempre ampliata offerta di programmazione. La sala è stata completamente rinnovata, secondo linee guida di un format innovativo di sala cinematografica che propone un nuovo modello di intrattenimento basato sui più elevati standard tecnici audio e video, informatizzazione e automazione dell’area ticketing (potrai acquistare/prenotare biglietti e abbonamenti on line per Il Nuovo - Astoria - Garibaldi).



E appena entrati in sala si ha subito la sensazione che il Cinema Il Nuovo abbia davvero deciso di rilanciare la struttura dopo i mesi di chiusura per emergenza sanitaria. Il Nuovo dal 1998 è diventata un autentico punto di riferimento per migliaia di cinefili. In ventidue anni di vita, migliaia di spettatori hanno affollato la sala di Via Colombo. Le novità sono tante. lusso, comfort e stile. A partire dalla sala vintage con un look decisamente più elegante e raffinato, viste le “misure” delle poltrone; più larghe e più comode che permetterà di assistere al film “come sul divano di casa”, sarà possibile assistere alla proiezione di un film con la sensazione di “esserci dentro”.



Al Nuovo si è aperto un nuovo capitolo che sicuramente incontrerà il gradimento degli appassionati di cinema.

Ma non solo Il Nuovo diventerà, entro la fine dell'anno, uno spazio culturale polifunzionale nel quale si intrecceranno tra loro differenti forme e tipologie di fruizione artistica. Il modello è quello vincente che sta prendendo sempre più piede in molte grandi città europee, da Berlino a Londra, da Parigi a Barcellona, con la visione dei film che, anche nella struttura, si alternerà alle rappresentazioni teatrali, alla musica dal vivo, alle presentazioni librarie e agli intrecci transmediali tra i vari linguaggi artistici, un'esperienza di socializzazione al tempo stesso all'insegna del relax psicofisico e dell'arricchimento culturale.



(foto: repertorio)