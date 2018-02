Il Nuovo e Fuori Luogo fianco a fianco, arriva 'L'intrusa'

La Spezia - Conto alla rovescia per l'incontro in collaborazione con Fuori Luogo (la stagione di teatro e danza contemporanea organizzata da Scarti, Casarsa Teatro e Balletto Civile e sostenuta da Compagnia di San Paolo e Comune della Spezia) . Lunedi 19 febbraio ore 21.00 al Cinema Il Nuovo l'ospite sarà Raffaella Giordano che incontrerà il pubblico e la proiezione del film «L'intrusa» di Leonardo Di Costanzo.

Giordano, aretina d'adozione, è stata la fondatrice nel 1985 del collettivo Sosta Palmizi, diventata poi associazione , una delle realtà più interessanti del panorama nazionale nell'ambito della danza. Raffaella Giordano racconterà raccontare la sua esperienza di attrice e per tracciare, tra aneddoti professionali e personali, il senso della sua esperienza d'artista. E' un'occasione pressoché unica per vedere uno dei film italiani più interessanti del 2017, uscito in poche sale e mai proiettato in provincia di La Spezia , ma che ha ricevuto apprezzamenti convinti da pubblico e critica. Il lavoro di Di Costanzo è stato presentato alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2017.



Raffaella Giordano si forma e lavora dal 1980 al 1984 con la coreografa Carolyn Carlson a Venezia. Negli anni successivi attraversa importanti esperienze in seno al Tanztheater di Wuppertal in Germania e nella compagnia l'Equisse Obadia/Bouvier in Francia. Nel 1985 è cofondatrice del collettivo storico Sosta Palmizi e dal 1986 segue un personale percorso di ricerca dando vita a numerose opere corali e solistiche.. Fortemente impegnata nell'ambito della formazione, dal 2009 al 2012 promuove e dirige il progetto "Scritture per la danza contemporanea”, biennio di studi per la sensibilizzazione e lo sviluppo delle arti corporee, e dal 2016 “Azione” per favorire una rete stabile di insegnamento, in sinergia con artisti e strutture operanti in Toscana. Collabora nel tempo a progetti teatrali, operistici e cinematografici con numerosi registi e autori della scena contemporanea. Nel 2016 è protagonista nel docufilm L’intrusa del regista Leonardo Di Costanzo e, nello stesso anno, cura i movimenti coreografici per Sancta Susanna di Paul Hindemith all’Opera Bastille di Parigi, con la regia di Mario Martone. Dal mese di agosto 2017 è impegnata come coreografa per il film Capri-Batterie diretto da Martone, in uscita nel 2018.