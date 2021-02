Il Nuovo e Astoria, si rinnova la piattaforma MioCinema

La Spezia - Il mese di febbraio segna un importante passo avanti per i cinema Il Nuovo della Spezia e Astoria di Lerici. A nove mesi dal suo debutto, infatti, la piattaforma MioCinema si rinnova migliorando la fruibilità e proponendo molte novità editoriali. La piattaforma dal 12 febbraio avrà una nuova veste grafica e sarà accessibile tramite app sulle più diffuse smart TV, offrendo agli utenti una rinnovata e più comoda esperienza, non solo attraverso computer e tablet ma con la possibilità di godersi i film anche sullo schermo televisivo. MioCinema sarà disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv.



La grande novità sarà la proposta di titoli in esclusiva, “Original” disponibili solo su MioCinema. I titoli, che avranno una cadenza mensile, avranno una campagna di promozione e comunicazione dedicata.

MioCinema proporrà in esclusiva assoluta film e documentari provenienti dai principali festival internazionali. La scoperta di nuovi autori, di grandi registi, la rilevanza delle tematiche, saranno i principali criteri di selezione.

Due i MioCinema Original disponibili già dal 12 febbraio al Nuovo-Astoria-Garibaldi: 'The Dissident', documentario attualissimo e molto potente, a riprova della forza del genere di penetrare la realtà e restituire al grande pubblico verità ed emozioni, e un film di grande impatto emotivo, 'Asia', che ha conquistato il cuore della stampa internazionale collezionando molti riconoscimenti.