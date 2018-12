Il Nuovo e Astoria, gli appuntamenti al cinema per le feste

La Spezia - I programmi dei cinem Il Nuovo della Spezia e Astoria di Lerici per la feste.



CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA



Lunedì 24 Dicembre

Ore 15.00-16.30 -18.15-20.00-21.45 COLD WAR

Martedì 25 Dicembre

Ore 15.00-16.30 -18.15-20.00-21.45 COLD WAR

Mercoledì 26 Dicembre

Ore 15.00-16.30 -18.15-20.00-21.45 COLD WAR

Giovedì 27 Dicembre

Ore 15.00-16.30 -18.15-20.00-21.45 COLD WAR

Venerdì 28 Dicembre

Ore 16.00-18.00-20.00-22.00 OLD MAN AND THE GUN

Sabato 29 Dicembre

Ore 16.00-18.00-20.00-22.00 OLD MAN AND THE GUN

Domenica 30 Dicembre

Ore 15.15-17.15-19.15-21.15 OLD MAN AND THE GUN

Lunedì 31 Dicembre

Ore 15.15-17-15-19.15 OLD MAN AND THE GUN

Ore 21.15 VAN GOGH SULLA SOGLIA DEL’ETERNITA’ (Anteprima nazionale)

Martedì 1 Gennaio

Ore 15.00-16.45-18.00-20.00-21.45 OLD MAN AND THE GUN

Mercoledì 2 Gennaio

Ore 15.00-16.45-18.00-20.00-21.45 OLD MAN AND THE GUN



CINEMA/TEATRO ASTORIA LERICI



Lunedi 24 Dicembre

Ore 16.00-17.45 OLD MAN AND THE GUN

Martedì 25 Dicembre

Ore 16.00 –17.45-19.30-21.15 OLD MAN AND THE GUN

Mercoledì 26 Dicembre

Ore 16.00 –17.45-19.30-21.15 OLD MAN AND THE GUN

Giovedi 27 Dicembre

ORE 17.00-21.00 OLD MAN AND THE GUN

Venerdi 28 Dicembre

Ore 17.00 - 21.00 OLD MAN AND THE GUN

Sabato 29 Dicembre

Ore 16.00-18.00-21.00 BEN IS BACK

Domenica 30 Dicembre

Ore 16.00-18.00-21.00 BEN IS BACK

Lunedi 31 Dicembre

Ore 16.00-17.45 BEN IS BACK

Martedì 1 Gennaio

Ore 16.30 CONCERTO DI CAPODANNO

Ore 18.00-21.00 BEN IS BACK

Mercoledì 2 Gennaio

Ore 16.00-18.00-21.00 BEN IS BACK





COLD WAR

Un film di Pawel Pawlikowski. Con Joanna Kulig, Tomasz Kot, , durata 85 min. - Polonia Riuscire a raccontare non solo un paese ma un'intera epoca attraverso una storia d'amore è il chiaro segno di un grande talento e di un grande autore. Ed è il vero motivo per cui il pubblico di Cannes ha giustamente tributato a quest'opera la grande ovazione I due protagonisti della pellicola si amano, si lasciano e si ritrovano a suon di musica folk e jazz: L'intesa tra i due è immediata ma la loro storia sarà tormentata, destinata ad essere costantemente rimandata nel tempo e nello spazio: Varsavia, Berlino, Parigi, la Yugoslavia e poi di nuovo la Polonia; ogni luogo ha un suo significato ben preciso, ogni data che scandisce i loro incontri ci ricorda che il mondo intorno a loro va avanti eppure il loro amore rimane non solo immutato ma anche immobile.gli interpreti, in particolare la splendida e magnetica Joanna Kulig, sono assolutamente perfetti. Una guerra allegorica come questa mostrataci da Pawlikowski, combattuta non a suon di cannone ma a colpi di cuore, non si vedeva sullo schermo forse dai tempi di Casablanca, e siamo certi che ci vorrà altrettanto tempo prima di vederla eguagliata.



THE OLD MAN AND THE GUN

Regia di David Lowery. Un film con Robert Redford, Casey Affleck, Danny Glover, Tika Sumpter, . USA, durata 93 minuti. L'ultimo film di Redford racchiude una carriera intera, i ruoli che lo hanno consacrato, la passione che non lo ha mai abbandonato Il mondo, e la vita, regalano storie bellissime, che sarebbe un crimine non raccontare: a questo servono il giornalismo, e il cinema.La storia di Forrest Tucker è una di queste: quella di un uomo che ha rapinato banche per tutta la vita, che è evaso innumerevoli volte di prigione, l’ultima a 70 anni suonati, per riprendere a fare quello che amava fare fino ad un ultimo arresto avvenuto alla veneranda età di 78 primavere. Allora forse non poteva chiuderla meglio la sua carriera, l’attore americano. Perché questo è un film che lo celebra, e celebra quello che ha fatto per tutta una vita: recitare, col sorriso sulle labbra. Quella recitazione e quel sorriso che ha fatto felice lui, e noi spettatori.In passato, e in questo film.



ANTEPRIMA VAN GOGH

At Eternity's Gate Regia di Julian Schnabel. Un film con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric. , USA, , durata 110 minuti. Amava il giallo, suo fratello, la luce e le radici degli alberi. Sognava amicizie sincere tra pittori, usava parole semplici, passeggiava tanto. Vincent Van Gogh era convinto che un ottimo modo per amare la vita fosse amare tante cose. Lui ci riusciva, perché guardava il mondo con occhi incantati e scovava la bellezza anche dentro posti impensabili. Ci riusciva anche se il mondo gli era ostile, anche se, nonostante tutta la tenerezza del suo sguardo innamorato delle cose, non riceveva altrettanta gentilezza. Affidata a uno straordinario Willem Dafoe, abile nell'evocare lo spirito fanciullesco e allo stesso inquieto di Vincent, l'opera appassionata di Schnabel è un'indagine scrupolosa, capace di scavare nei meandri di una sensibilità complessa e trovarne una versione più dolce





BEN IS BACK

Regia di Peter Hedges. Un film con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, - USA, durata 98 minuti Quando due bravi attori duettano sullo schermo come fanno qui Julia Roberts e Lucas Hedges, quando la sceneggiatura è ben scritta, il cast di supporto è realmente tale e la tensione cresce man mano che il film si dirige verso la sua conclusione, lo spettacolo è gradito È il caso di Ben is back, in cui Peter Hedges, padre del coprotagonista, dirige la storia di una moderna madre coraggio, che di errori ne ha già commessi troppi e di delusioni ne ha già subite abbastanza, tanto da dirsi pronta a scavare la fossa al figlio, ma in verità si aggrappa con le unghie alla speranza di potersi fidarsi di lui.



CONCERTO DI CAPODANNO

Le grandi musiche di Ennio Morricone eseguite da Ensemble Symphony Orchestra