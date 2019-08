Il Nuovo e Astoria, ecco i programmi

La Spezia - Ecco i programmi dei cinema Il Nuovo (La Spezia), Teatro Astoria (Lerici) e Teatro Garibaldi (Carrara)



CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA



GIOVEDI 29 Agosto



Apertura Stagione 2019-20 ORE 21.15 L’AMOU FLOU COME SEPARARSI E RESTARE AMICI



VENERDI 30 Agosto



ORE 21.15 L'AMOUR FLOU COME SEPARARSI E DIVENTARE AMICI



SABATO 31 AGOSTO Agosto



ORE 21.15 L'AMOUR FLOU COME SEPARARSI E DIVENTARE AMICI



DOMENICA 1 Settembre



ORE 21.15 L'AMOUR FLOU COME SEPARARSI E DIVENTARE AMICI



LUNEDI 2 Settembre



ORE 21.15 CITY HUNTER PRIVATE EYES ( ANIME AL CINEMA STAGIONE 2019/20 )



MARTEDI 3 Settembre



ORE 21.15 CITY HUNTER PRIVATE EYES ( ANIME AL CINEMA STAGIONE 2019/20 )



MERCOLEDI 4 Settembre



ORE 21.15 CITY HUNTER PRIVATE EYES ( ANIME AL CINEMA STAGIONE 2019/20 )









CINEMA TEATRO ASTORIA LERICI



GIOVEDI 29 Agosto



ORE 21.30 IL RE LEONE



VENERDI 30 Agosto



ORE 21.30 IL RE LEONE



SABATO 31 Agosto



ORE 21.30 IL RE LEONE



DOMENICA 1 Settembre



ORE 21.30 IL RE LEONE



LUNEDI 2 Settembre



CHIUSO PER FERIE



MARTEDI 3 Settembre



CHIUSO PER FERIE



MERCOLEDI 4 Settembre



CHIUSO PER FERIE





CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA



GIOVEDI 29 Agosto



CHIUSO PER FERIE



VENERDI 30 Agosto



ORE 21.15 THE RIDER ( APERTURA STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2019-2020)



SABATO 31 AGOSTO Agosto



ORE 21.15 THE RIDER



DOMENICA 1 Settembre



ORE 21.15 THE RIDER



LUNEDI 2 Settembre



ORE 21.15 CITY HUNTER PRIVATE EYES ( ANIME AL CINEMA STAGIONE 2019/20 )



MARTEDI 3 Settembre



ORE 21.15 CITY HUNTER PRIVATE EYES ( ANIME AL CINEMA STAGIONE 2019/20 )



MERCOLEDI 4 Settembre



ORE 21.15 CITY HUNTER PRIVATE EYES ( ANIME AL CINEMA STAGIONE 2019/20 )



TRAME:







L’AMOUR FLOU-COME SEPARARSI E DIVENTARE AMICI Un manuale ben scritto della separazione esemplare, con dialoghi incisivi e personaggi esilaranti. Romane e Philippe si separano. Dopo 10 anni di vita in comune, due figli e un cane. Ma si vogliono bene lo stesso. Tanto. Troppo per separarsi veramente? Insomma il loro amore è “flou” cioè poco chiaro. Sotto lo sguardo perplesso della gente che gli sta intorno Romane e Philippe traslocano in due appartamenti separati, e comunicanti attraverso la camera dei bambini! È possibile separarsi rimanendo insieme? Riusciranno a rifarsi una vita senza disfare tutto?







THE RIDER vera e propria gemma scritta e diretta da un’altra rivelazione. Lacera The Rider per l’umanità con cui è diretto; per la sua sommessa richiesta d’amore. Per le scene che nascondono e mostrano un lato dell’America rurale, da quelle storie tramandate in torno ad un falò ormai spento.







IL RE LEONE Con questa nuova versione de Il Re Leone, i personaggi del classico d'animazione classici ritornano sul grande schermo come non li abbiamo mai visti. Tra loro ritroveremo:Nala amica di Simba quando sono entrambi cuccioli, destinata a diventare una potente leonessa Timon uno spiritoso suricato , Sarabi, la moglie forte e sofisticata di Mufasa, nonché affettuosa e severa madre di Simba .Zazu, bucero dal becco rosso, braccio, di Re Mufasa. Rafiki, un saggio primate sciamano, consigliere reale di Mufasa.Le Iene, del cui branco fanno parte Shenzi, Azizi e Kamari: alleati, soldati e malvagi scagnozzi di Scar.





CITY HUNTER PRIVATE EYES ( ANIME AL CINEMA) In occasione del 30° anniversario della prima messa in onda della celebre serie e dopo aver sbaragliato il botteghino giapponese con oltre 1 miliardo e mezzo di yen incassati City Hunter è l’ormai celebre investigatore privato ossessionato dalle belle donne e sempre a caccia di criminali. Il suo quartier generale è a Shinjuku, a Tokyo. È da qui che City Hunter e la collega Kaori fanno partire le loro indagini. La loro ultima cliente è una modella, Ai Shindo, minacciata da misteriosi criminali e inconsapevolmente in possesso di una “chiave” legata a una cospirazione che coinvolge l’intera città. Riuscirà Ryo Saeba a proteggere Ai e a salvare tutta Tokyo?