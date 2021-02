Il Nuovo e Astoria: al cinema sulla piattaforma

La Spezia - I cinema Nuovo, Astoria e Garibaldi annunciano che sulla piattaforma MioCinema Original saranno disponibili già dal 12 febbraio The Dissident e il film Asia.

THE DISSIDENT regia di Bryan Fogel.

Accolto con una standing ovation al Sundance Film Festival 2020, la storia dell’omicidio del giornalista del Washington Post Jamal Kashoggi ricostruita dal premio Oscar Bryan Fogel. Finanziato dalla Human Rights Foundation, un documentario sconvolgente, un’indagine dettagliata che mette a nudo le colpe del regime saudita e che commuove portando sul grande schermo la vicenda umana, oltre che politica, del grande giornalista.

ASIA regia di Ruthy Pribar.

Opera prima della regista israeliana Ruthy Pribar, Asia ha come protagoniste due splendide attrici: la sorprendente Alena Yiv e Shira Haas, giovane talento del cinema israeliano e rivelazione della serie televisiva “Unorthodox”. Presentato al Tribeca Film Festival 2020, dove ha vinto i premi per la migliore attrice (Shira Haas), la migliore fotografia (Daniella Nowitz) e il premio Nora Ephron (Ruthy Pribar), il film ha vinto al 30 ° Israeli Academy Awards (Ophir Awards) otto premi, tra cui migliore attrice protagonista, migliore attrice non protagonista e miglior film, riconoscimento che gli è valso la candidatura, come proposta israeliana, agli Oscar 2021. Il film sarà accompagnato da una rassegna di dieci film significativi del nuovo cinema israeliano.



In vista del passaggio alla nuova versione di MioCinema, che sarà on line da Venerdì 12 Febbraio, il Nuovo ricorda che sarà possibile per tutti gli utenti già registrati accedere al nuovo sito con le seguenti modalità.

Gli utenti registrati sul precedente sito e con almeno un acquisto effettuato sono stati già migrati dal nostro Team tecnico.

Questi utenti potranno accedere al nuovo sito semplicemente:



è andando su www.miocinema.com



è entrando nella sezione ACCEDI



è cliccando su “Hai dimenticato la password?”



è inserendo la loro email e seguendo le istruzioni per impostare nuovamente la password

Gli utenti registrati sul precedente sito ma che non hanno mai effettuato acquisti dovranno invece registrarsi di nuovo, in questo modo:

andando su www.miocinema.com

entrando nella sezione REGISTRAMI e inserendo i propri dati anagrafici

scegliendo il cinema preferito IL NUOVO LA SPEZIA-ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA

se lo desiderano, spuntando la casella di iscrizione alla Newsletter per rimanere sempre aggiornati sulle novità di MioCinema



Gli utenti iscritti in precedenza a MioCinema (con acquisti e senza) hanno già ricevuto dal nostro Team una newsletter con le relative istruzioni di cui sopra. Per chiarimenti: assistenza@miocinema.com