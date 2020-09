Il Lia visto da un'altra prospettiva: riparte il percorso di accessibilità

La Spezia - Al museo “Amedeo Lia” riparte il progetto di accessibilità "Il Museo visto da un'altra prospettiva. L'arte incontra l'autismo", che prevede attività rivolte ad associazioni e famiglie con bambini, ragazzi o adulti con problemi dello spettro autistico. Dopo il lungo periodo di lockdown, che ha coinvolto anche i luoghi della cultura a causa della pandemia da coronavirus, il Museo torna a proporre attività finalizzate alla fruizione del patrimonio da parte di persone con esigenze specifiche nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da Covid-19.



Per l’ingresso e la partecipazione è necessaria la prenotazione contattando il Museo Lia con la possibilità di concordare percorsi individuali o per piccoli gruppi in modo da garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste.