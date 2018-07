Il "Lazzaro felice" di Alice Rohrwacher al Mirabello

La Spezia - Nuovo appuntamento alla Terrazza Mirabell con l’uscita in prima per la Spezia di "Lazzaro Felice" di Alice Rohrwacher, l’opera più sorprendente di Cannes 71, premiata per la miglior sceneggiatura. Venerdì 20 luglio ore 21.30. Rivoluzionaria, come Lazzaro, Alice Rohrwacher non smette di stupire con la forza visionaria di immagini senza tempo, talvolta grezze come i personaggi che racconta (in un Super16 senza mascherino), altre volte mirabili come le vette a cui punta. Nell’equilibrio tra naturalismo e astrazione risiede il fascino di un cinema “puro” come le azioni (e non solo i sogni) del suo protagonista, che si offre più volte nella sua ambivalenza. Santo o idiota, profeta o contadino, rivoluzionario senza sapere di esserlo o emarginato da un sistema spaventato dalla sua semplicità: i suoi occhi sgranati sull’Altro sono difficili da dimenticare, così come Lazzaro felice, mirabile esempio di chi sta segnando con impavido coraggio e ostinata determinazione un’altra strada per il cinema italiano