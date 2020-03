Il Garden Club della Spezia dona 1.200 euro alla Protezione Civile

La Spezia - Grazie alla generosità di alcune socie, il Garden Club della Spezia, da sempre impegnato a promuovere e divulgare la conoscenza, la cultura, il rispetto delle piante e dei fiori, ha donato 1.200 euro alla Protezione Civile nazionale al fine di contribuire a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. "Il Club, attento e partecipe agli avvenimenti che coinvolgono il nostro territorio, ha voluto, anche in questa situazione particolarmente problematica dovuta all’emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese e non solo, confermare la sua presenza elargendo una somma importante alla Protezione Civile. Ringrazio il Garden Club per questo gesto di vicinanza e solidarietà nei confronti di chi in questi giorni è in prima linea nel combattere e contrastare l’ulteriore contagio del Covid-19 - sottolinea l’assessore Luca Piaggi.