Il "Duo swing sixty" di Anna Frantzén e Stefano Rotelli live al Piccoloblù

La Spezia - Riprendono, dopo due settimane di pausa, i concerti dal vivo al Piccoloblù di Campiglia.

Questa volta l'appuntamento è per venerdì 5 luglio alle 21 con il Duo Swing Sixty, composto dalla cantante svedese Anna Frantzén e dal chitarrista Stefano Rotelli.



Questo progetto propone una vecchia idea di Les Paul a cavallo fra gli anni '40 e '50, in quanto lui è l'inventore della tecnica sound on sound. Con questo sistema lui poteva registrare e sovrapporre più chitarre o più voci insieme, e con sua moglie Mary Ford usarono questa tecnica per suonare "live". Quindi noi abbiamo lavorato nello stesso modo e preparato un repertorio con canzoni da noi in parte arrangiate e da tutti conosciute, il genere e un poco swing e spazia dal rock al folk-country.



Anna Frantzén (voce) ha lavorato a Stoccolma negli anni '90 con generi di musica folk-medievale. e ha poi formato un trio vocale che si chiama The Loulou Sisters. Hanno fatto un disco e sono state in tour in Svezia, New York, Parigi... sono venute anche in Italia tre volte a suonare in altrettanti festival.



Stefano Rotelli (chitarra) ha lavorato nelle orchestre negli anni '70 e, negli anni '80, con diversi musicisti genere blues-swing. Negli anni '90 con il progetto Swing Strings ha registrato un disco con musiche sue insieme ad una violoncellista tedesca. In seguito ha dato vita a un nuovo progetto e a un disco insieme con un virtuoso della chitarra classica. La passione per gli arrangiamenti vocali lo ha convinto a ideare questa collaborazione con Anna, formando il Duo Swing Sixty.