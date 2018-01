Il De Andrè di Marinelli torna al Nuovo dopo il pienone dei giorni scorsi

La Spezia - A grande richiesta il film Fabrizio De Andrè: principe libero torna al cinema per alcune repliche straordinarie al CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA Diretto da Luca Facchini, interpretato da Luca Marinelli (nel ruolo di Fabrizio De Andrè), Valentina Bellé (Dori Ghezzi), Elena Radonicich (Puny), Davide Iacopini (Mauro De Andrè), Gianluca Gobbi (Paolo Villaggio) e con la partecipazione straordinaria di Ennio Fantastichini (Giuseppe De Andrè), Fabrizio De Andrè: principe libero è stato proiettato nei cinema italiani per due soli giorni, martedì 23 e mercoledì 24 gennaio 2018, distribuito da Nexo Digital. Le repliche straordinarie del film su De Andrè AL NUOVO si svolgono nelle seguenti date: GIOVEDI 1 VENERDI 2 - SABATO 3 FEBBRAIO ORE 20.00 domenica 4 FEBBRAIO alle ore 19.30 ; Fabrizio De Andrè: principe libero è l’umana avventura del suo protagonista: dall’infanzia ai capolavori della maturità, passando attraverso il racconto accurato degli anni di Genova, del rapporto con la famiglia e dell’apprendistato formativo svolto nei caruggi della città, contornato da amici vicini come Paolo Villaggio (fu lui a coniare per De André il soprannome con cui è tuttora noto, Faber) e delicatamente più distanti, come Luigi Tenco. Seguono i primi successi (Mina che porta in televisione la sua Canzone di Marinella), le prime timide esibizioni dal vivo, l’incontro con Dori Ghezzi, la vita da agricoltore in Sardegna fino alle drammatiche pagine del rapimento e al successivo ritorno sulle scene. Fabrizio De Andrè: principe libero mette in scena il racconto di una personalità unica che ha segnato la storia della canzone e della cultura italiana.