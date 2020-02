Il “Dante d’argento“ all'attore Eros Pagni

La Spezia - Il prossimo 25 febbraio alle 16.30 la Dante Alighieri presso la sala biblioteca del Liceo Costa organizza la Giornata della Dante. Nel corso di questa giornata viene premiato con il “Dante d’argento“ un personaggio che nel corso degli anni abbia dimostrato una profonda dedizione alla crescita culturale e sociale del nostro Paese e abbia dato un contributo attraverso le sue azioni alla conoscenza della nostra città. Nel corso degli ultimi anni abbiamo premiato con il “Dante d’argento” diversi personaggi spezzini e non di alto valore come l’ammiraglio Toscano, il senatore Forcieri, il prefetto Forlani, il vescovo della Spezia Paletti, il prof, D’Episcopo rettore università di Napoli, il prof Zollino università di Pisa, il segr.gen della Dante Alighieri comm. Masi, l’onorevole Andrea Orlando, già ministro della Giustizia, il giornalista Tiziano Mannoni di Rai Tre, etc.



Quest’anno il comitato per l’assegnazione del “Dante d’Argento” e del Premio Dante Alighieri per le Arti, le Lettere e le Comunicazioni Sociali si è riunito sotto la presidenza del cav. Pietro Baldi nel mese di ottobre ed ha avanzato la candidatura dello spezzino Eros Pagni per l’anno 2019 che sarà consegnato direttamente nelle sue mani. Un attore fra i più bravi e meno patinati. Pirandello, Goldoni, Shakespeare, Brecht, Beckett, Kleist, Gogol, De Filippo, Ibsen, Sofocle: nulla gli è stato estraneo, tutti i grandi autori gli sono stati familiari, nonché gli innumerevoli film interpretati. Si è ritenuto che la città e la Liguria tutta, a questo punto della sua carriera, debba tributargli onori che merita. Verranno assegnati anche I Premi “Quinto Ennio” a ricordo del poeta latino che per primo ricordò il nostro golfo “ Lunae portum est operae, cognoscite cives” agli studenti meritevoli delle scienze umanistiche. Precederà la premiazione la conferenza del critico d’arte e scrittore Valerio Cremolini: Teatro e l’Arte e l’Arte nel Teatro.