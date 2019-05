Il Costa aderisce al flash-mob per i duecento anni de "L'infinito" di Leopardi

La Spezia - In occasione dei 200 anni della composizione dell’idillio di Giacomo Leopardi “L’infinito”(1819-2019), il Liceo classico Lorenzo Costa della Spezia aderisce all’iniziativa di celebrazione ufficiale indetta da INDIRE e MIUR che ha promosso un flash mob, in tutte le piazze italiane, per esaltare l’universalità del messaggio leopardiano in un ideale “passaggio di palla” tra ragazzi di diverse età e diverso ordine scolastico. L'evento verrà rappresentato, in Piazza Verdi, da una coreografia di allievi del liceo classico e della scuola media Mazzini-Pellico.

L’evento avrà luogo il giorno martedì 28 maggio tra le ore 10.45-11.15.

La cittadinanza è invitata a partecipare.