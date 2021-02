Il Comune della Spezia aderisce all’iniziativa “La Biblioteca per te”

La Spezia - C'è anche il Comune della Spezia tra gli aderenti all’iniziativa “La Biblioteca per te”. Questa ricerca è condotta da Rete delle Reti per tutte le biblioteche pubbliche italiane, in collaborazione con Associazione Italiana Biblioteche e con la direzione scientifica di BIBLAB - Laboratorio di biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche di Università di Roma Sapienza. L’indagine nasce dal desiderio di mantenere vivo e attivo il contatto delle biblioteche pubbliche con la loro comunità. Anche se gli spazi delle biblioteche sono stati chiusi per le misure a salvaguardia della salute a causa della particolare situazione di emergenza da Covid19, il rapporto con le persone per noi è prioritario e non si è mai interrotto. Se stai leggendo, è perché vogliamo darti voce e ascoltare il tuo sentire.



Il tempo che ti chiediamo di dedicare a rispondere alle domande di seguito è davvero poco, ma molto grande è il contributo che puoi dare per aiutarci a migliorare il servizio delle biblioteche e rendere più forte la loro relazione con le comunità. Si tratta di poche domande, ti chiediamo di scegliere la risposta che ti rappresenta e nella quale ti riconosci di più. Alla fine del questionario ci sono due domande con risposta libera nelle quali ti chiediamo di esprimere liberamente il tuo sentire. Cosa è per te la tua biblioteca? Cosa ti manca se chiude? Sarà per noi un modo per capire davvero i bisogni delle persone e in che modo le biblioteche contribuiscono alla qualità della loro vita: partiremo da questa base per offrirti un'esperienza sempre più vicina alle tue esigenze e ai tuoi sogni. Grazie per il tuo tempo e per quanto vorrai condividere con noi. Link al questionario: https://it.surveymonkey.com/r/Labibliotecaperte