Il Comune a caccia di reperti medievali: "Non siamo nati con l'arsenale"

La Spezia - Ha preso il via oggi alla Palazzina delle Arti della Spezia , al 234 di Via Prione, la mostra storica 'Verde, bianco e rosso. Il Risorgimento spezzino attraverso rari cimeli delle collezioni civiche', frutto della collaborazione tra la Palazzina stessa e il Museo Civico Etnografico 'Giovanni Podenzana', da cui provengono le opere esposte. Ideata e curata da Giacomo Paolicchi e Barbara Viale, la mostra presenta parte di quei cimeli risorgimentali che, fin dagli inizi del secolo scorso, erano stati donati al museo civico da famiglie spezzine i cui membri avevano partecipato alle lotte per l'indipendenza e l'unità italiane. Tra le chicche esposte, dopo un lungo restauro, un’uniforme dei consiglieri comunali della città risalente alla prima metà dell’800, quando Spezia faceva parte del Regno di Sardegna.



La mostra, visitabile fino al 6 ottobre dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00, è stata citata oggi dal sindaco del capoluogo Pierluigi Peracchini in un videomessaggio alla cittadinanza postato sulla sua pagina Facebook istituzionale. Smaltite le considerazioni sul nuovo governo – con un occhio di riguardo ai grandi temi spezzini, in primis Enel e aree militari - e una puntura all'ex ministro Pd Andrea Orlando (“Polemiche inutili, lavoriamo insieme per la città”), Peracchini ha parlato della mostra di sapore risorgimentale sottolineando che “la nostra città ha una storia importante che viene anche prima della nascita dell'Arsenale militare. In tanti pensano che sia nata con l'arsenale, non è così. Abbiamo una storia precedente, medievale e premedievale”. A questo proposito il primo cittadino ha annunciato: “Stiamo preparando un percorso finalizzato al recupero di reperti storici, anche medievali, da mettere in mostra. Il settore cultura è impegnato in questo sforzo, un'attività che sarà interessante conoscere nei prossimi mesi”.