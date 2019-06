Il Comune: "Art bonus per recuperare la fontana del Palazzo delle Poste"

Lo hanno comunicato il sindaco Peracchini e l'assessore Asti nel corso della presentazione del Festival CulturaIdentità.

La Spezia - Il Festival CulturaIdentità che si svolgerà tra il Teatro Civico e Piazza Mentana dal 4 al 6 luglio sarà l'occasione per lanciare un appello rivolto a mecenati privati per la riqualificazione della fontana del Palazzo delle Poste di Via del Torretto con le facilitazioni e gli sgravi previsti dall'Art bonus.

"Dalle stime effettuate non si tratta di una grossa spesa, nell'ordine dei 60 - 80mila euro, ma invece di andare a pescare nelle casse del Comune, abbiamo pensato di sfruttare le opportunità fornite dall'Art bonus". Lo hanno detto il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, e l'assessore al Turismo, Paolo Asti, nel corso della presentazione del festival avvenuta quest'oggi a Milano (leggi qui).



"Il progetto per la riqualificazione è praticamente fatto - ha proseguito Asti - e il recupero di quella fontana, già previsto nell'ambito del rifacimento di Piazza Verdi, sarebbe davvero di grande importanza per la città. Non solo perché si tratta di un'opera dell'architetto Mazzoni, progettista del Palazzo delle Poste, ma anche perché si trova in un punto particolare, dal quale si ha una prospettiva diretta sul mare, a segnare il collegamento tra l'acqua della fontana e quella del golfo. Oggi nella vasca della fontana ci sono due palme, mentre il resto è coperto da un pannello. Ma le condizioni per fare un buon intervento ci sono tutte. Dobbiamo solamente attivare la procedura di Art bonus con gli uffici comunali e trovare un privato interessato".