Il Civico è pronto per "An evening with Manuel Agnelli"

Il popolare frontman degli Afterhours sarà domenica al teatro di Piazza Mentana per il suo personalissimo show: brani tratti dal reportorio della band milanese, letture e sturmentali.

La Spezia - Il nome è tutto un programma: "An Evening with Manuel Agnelli". Così il frontman degli Afterhours torna in concerto con uno spettacolo unico nel suo genere. Brani tratti dall’ormai trentennale repertorio di Afterhours, in versioni totalmente inedite, si alterneranno a cover dense di significati per il suo percorso musicale, a brani strumentali di varia estrazione di genere e a quelle letture che hanno ispirato la sua poetica e i capisaldi del suo racconto. Nella tappa spezzina di domenica sera, Manuel sarà accompagnato sul palco da Rodrigo D'Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore.



I biglietti dei concerti Vertigo sono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso. Il concerto, in un primo tempo previsto per domenica 21 aprile, fu spostato a domenica 28. I biglietti già acquistati rimangno validi per la nuova data e l'eventuale rimborso potrà essere richiesto, entro e non oltre il 30 aprile per i biglietti acquistati per la data spezzina.