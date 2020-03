Il Civico chiude, biblioteche e musei aperti ma a numero ridotto

La Spezia - Detto della sospensione della fiera di San Giuseppe che salta a seguito delle disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche i presidi culturali del Comune della Spezia sono soggetti a diversi cambiamenti. Il Teatro Civico ad esempio ha sospeso ufficialmente tutte le attività aperte al pubblico fino a venerdì 3 aprile 2020, fatte salve successive modifiche normative. Così la data del 6 marzo, prevista per lo spettacolo di Angelo Pintus, è annullata. Al più presto saranno comunicate le modalità di rimborso dei biglietti e l’eventuale nuova data.

Per quanto riguarda la programmazione fino al 3 aprile, il Civico informerà tempestivamente abbonati e spettatori non appena si avranno informazioni più precise, per le quali sarà necessario attendere qualche giorno.



Le biblioteche comunali restano aperte ma si potrà entrare a numero ridotto per dare modo di rispettare le indicazioni sulle distanza da rispettare tra una postazione a l’altra. Anche i musei resteranno aperti e dovranno rispettare le medesime prescrizioni delle biblioteche e quindi non sarà possibile accogliere gruppi o effettuare le visite guidate. L’utilizzo delle sale in gestione al Comune come ad esempio sala Dante è sospeso, compreso il cinema all’interno della Mediateca Regionale di via Firenze. Infine il 10 marzo era in programma lo svolgimento delle prove d’esame per il concorso da collaboratore professionale tecnico che il Comune della Spezia aveva bandito. La prova è stata sospesa e verrà comunicato apposito e specifico avviso il 10 aprile nel quale saranno indicate le nuove date per le prove.