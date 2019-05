Il Casini sceglie Alice, il Costa rilegge Plauto: appuntamento al Civico

'Spore di teatro', un progetto a cura di Teatro ocra e Associazione entrambe.

La Spezia - Calcano il palco del Teatro Civico della Spezia, martedì 28 e giovedì 30 maggio alle ore 21:00, gli studenti dell’Istituto Alberghiero “G. Casini” e del Liceo Classico “L. Costa”.

Una insolita versione musical di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, diretta e coreografata dalle professoresse Elisabetta Malaspina e Paola Pareto, sarà interpretata dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “G. Casini” martedì sera al Civico.

Una rilettura del Miles Gloriosus di Plauto sarà invece proposta dagli studenti del Liceo Classico “L. Costa” diretti dalle professoresse Cinzia Forma e Silvia Bertone giovedì sera, sempre al Teatro Civico.



Durante l’anno scolastico i due istituti sono stati coinvolti in SpOre di Teatro, un progetto educativo di didattica teatrale curato da Teatro Ocra e Associazione culturale entrambe, tra i vincitori del Bando Teatro On promosso dalla Fondazione Carispezia.

Il progetto ha lo scopo di offrire un sostegno alla consueta attività teatrale svolta in ambito scolastico, fornendo strumenti utili a studenti e insegnanti per approfondire i temi della pedagogia e della pratica teatrale. Per questo motivo, nei mesi scorsi, i due istituti hanno collaborato con Toni Garbini, regista e drammaturgo, Virginia Galli, operatrice teatrale.



Il percorso della messa in scena degli spettacoli è stato oggetto di una documentazione video-fotografica realizzata da Toni Garbini in collaborazione con Luca Giovannini. A conclusione dell’intero progetto, il materiale prodotto verrà presentato in un’occasione pubblica ancora in via di definizione.