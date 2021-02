Il Carnevale spezzino non manca l'appuntamento col 2021 e diventa virtuale

La Spezia - Quest’anno il Carnevale spezzino non mancherà, malgrado la pandemia. L’associazione Prospezia non ha rinunciato a proporlo e, una volta ottenuto il patrocinio e il basilare appoggio del Comune della Spezia, ha ideato una edizione virtuale per accontentare e far divertire soprattutto i bambini, strizzando comunque un occhio anche agli adulti.



Il presidente di Prospezia, Luciano Venturi, crede fermamente in questo evento diverso dal solito: “Non ce la siamo sentita di rinunciare soprattutto al concorso mascherato rivolto ai bambini fino ai 12 anni, che negli ultimi anni si svolgeva in Piazza Cavour e tanto successo ha riscosso. Ora si può partecipare in modo virtuale rispettando una semplice regola: occorre inviare massimo 3 foto della mascherina singola e/o un video della durata di non più di 15 secondi. Non sono ammesse coppie o gruppi. Occorre specificare nome e cognome del bambino/a, denominazione della maschera e numero di telefono e, se possibile, anche indirizzo email. Il tutto va inviato alla pagina Facebook Carnevale Spezzino 2021 oppure via email a carnevalespezzino2021@gmail.com".



Lo stesso discorso vale anche per la categoria adulti che possono essere in rappresentanza di se stessi oppure di una associazione, di un quartiere o simili. Tutte le iscrizioni sono completamente gratuite e, attenzione, si chiuderanno inderogabilmente entro e non oltre il 9 febbraio.



Prospezia si avvarrà della preziosa collaborazione di Prospezia Ciassa Brin (presidente Andrea Canini e vice Nadia Zaborra ), associazione Tandem (presidente Daniele Giorgi ) e gruppo Amici don Bosco (presidente Giorgio Molinari). Patron del Carnevale il confermatissimo e vulcanico Marco Tarabugi, interpreti di Batiston e Maia, Maurizio Damerini e Nausicaa Pomini. La grafica è stata opera dell’ingegno di Paola Ceccotti.

Il tutto è affidato alla importante regia di webtv Speziatv che manderà in onda la serata finale del 12 febbraio.

Diversi i premi in palio: miglior maschera maschile, femminile e originale. Premio Re Carnevale, premio Maia e premio Batiston e riconoscimento Città della Spezia. I premi sono offerti da Consorzio Spezia in Centro, SpeziaTvs e Prospezia.

La sfilata virtuale e seguente premiazione si terrà venerdì 12 febbraio, alle 21, in diretta sul canale WebTv di SpeziaTv, con la regia di Jean Pierre Tassora e i collegamenti con esibizione di vari ospiti: mago Ciccio Pasticcio, Mimo Ramon, il tenore Eros Lombardo, la cantante Valentina Ioime e il cantautore Riccardo Borghetti.

La giuria sarà composta dall’assessore Lorenzo Brogi, Marco Tarabugi, Luciano Venturi, mago Ciccio Pasticcio e Mimo Ramon.

Si rammenta che non saranno accettati partecipanti in coppia o gruppo ma bensì solo singoli.