Il Carnevale alle Terrazze? Ricco di sorprese e divertimento per i più piccini!

Nella giornata di sabato la galleria commerciale sarà animata da una frizzante sfilata di mascherine itineranti.

La Spezia - Anche quest’anno il centro commerciale Le Terrazze è pronto ad accogliere il Carnevale con tante colorate e vivaci attività che intratterranno i piccoli ospiti nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio, dalle 15 alle 19. Durante il weekend, infatti, i più piccoli potranno divertirsi e scherzare grazie all’animazione dedicata a tutti i bambini e avranno inoltre l’opportunità di scatenarsi con la Baby Dance, che suonerà le più famose canzoni dei cartoni animati e farà ballare tutta la famiglia!



I piccoli visitatori potranno cimentarsi anche in appassionanti laboratori ludici in compagnia dei loro amici e partecipare al coloratissimo truccabimbi, un’occasione per festeggiare il Carnevale in modo ancora più fantasioso grazie all’aiuto delle simpatiche truccatrici presenti per l’occasione. Anche la mascotte di Carnevale de Le Terrazze, un divertente Clown, è pronto ad accogliere tutti i bimbi e a trascorrere insieme la festa più scherzosa dell’anno con tanti sorrisi e risate. Per finire, ci saranno tanti gadget tra cui tatuaggi multicolore, caramelle e diplomini di partecipazione ai laboratori che i bambini potranno portare a casa con sé come ricordo di queste giornate.



Infine, solo nella giornata di sabato 10 febbraio, la galleria commerciale sarà animata da una frizzante sfilata di mascherine itineranti, che si aggireranno all’interno della galleria commerciale durante il pomeriggio per sorprendere gli ospiti con le loro magiche e sfavillanti decorazioni. Luca Paradisi, direttore del centro commerciale, ha commentato: “Siamo sempre felici di offrire a tutte le famiglie e ai loro bimbi nuovi e spensierati momenti di intrattenimento, proponendo simpatiche attività da vivere in compagnia. È un piacere far parte delle giornate dei nostri ospiti e condividere con loro tanta allegria".