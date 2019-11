Il "Camallo d'oro" va al sarzanese Davide Notarantonio

La Spezia - Nei locali dell'Antica Osteria dei Camalli si è svolta l'attesissima finale del concorso nazionale "Il Camallo d'Oro" all'interno del contenitore del cosiddetto "Teatrino Cabaret dei Camalli". Nuovi talenti comici a confronto e un solo vincitore: a spuntarla e' stato il cabaretista Davide Notarantonio, proclamato vincitore di questa prima edizione. L'evento ideato e diretto da Lorenzo Micoli è prodotto dal Teatro della Fonte e si è svolto davanti ad un pubblico numeroso ed entusiasta. La serata ha visto la collaborazione di Elisa Irene Parenti, anch'ella attrice professionista, formatasi presso la scuola Galante Garrone di Bologna. Oltre al vincitore, si sono contesi il trofeo e la possibilità di veder prodotto in futuro il proprio show personale, Bartolomeo De Cola in arte "Barto", Luca Cristiani e Simone Tonelli, scelti tra partecipanti alle selezioni online curate da una giuria di qualità, formata da comici ed attori nazionali. I quattro concorrenti, diversissimi tra di loro per stile e personalità, che si erano già affrontati nei primi duelli "live" per aggiudicarsi un tesoretto da portare in dote alla serata finale, hanno dato vita ad uno spettacolo entusiasmante, davanti agli occhi attenti degli esperti della comunicazione e del mondo del teatro e del cabaret presenti in giuria.



Ad aprire le danze è stato Tonelli con un monologo surreale e ben scritto, sulla figura del padre e con il quale aveva già vinto il suo primo duello in agosto. Il suo pezzo, declamato in stile "gaberiano" con tanto di sottofondo musicale, ha nuovamente convinto e divertito il pubblico facendogli guadagnare il secondo posto e la medaglia di "vicecamallo d'oro". Subito dopo anche Notarantonio ha saputo affascinare e divertire gli spettatori con un divertentissimo monologo sulla crisi, scritto in maniera acuta e sapiente, che ha avuto un riscontro positivo da parte degli spettatori, netttamente superiore a quello ottenuto nel duello d'esordio perso in luglio. E' anche grazie alla sua interpretazione quasi impeccabile che è riuscito a conquistare il titolo di campione. Poi è stata la volta di De Cola con le sue "parole in libertà", un testo maggiormente strutturato rispetto al suo esordio estivo, dove comunque, risultando un gran "personaggio", era riuscito a vincere. Per essere campione sarebbe servito qualcosa in più; ad ogni modo, malgrado la sua giovane età e la sua minore esperienza rispetto agli altri contendenti, si è piazzato terzo a pari merito con Cristiani, l' ultimo a salire sul palco della finalissima, sempre con il suo stile da moderno stand up comedian e due brevi monologhi scritti bene ed interpretati in maniera gradevole e corretta.



Dopo la gara non è mancato lo show dei veterani della Banda dei Camalli. Tra questi in scena per la prima volta nel Teatrino Cabaret spezzino, Armando Manfredi da Zelig Lab (ex componente del gruppo toscano Zitti e Mosca) e Marco Ventura da Belorizonte che, con il loro due interventi, sono stati molto divertenti dall'nizio alla fine, in un crescendo di risate ed applausi. Presenti gli ospiti fissi Giandebiasi da Comedy C, con i suoi esilaranti monologhi ed il suo stile ritmato che ha ancora una volta ottenuto ovazioni e consenso, così come lo hanno ottenuto Fulvio Fuina (il bigliettaio di Zelig) che ha presentato altri strampalati racconti surreali ed irresistibili poesie demenziali ed Elisa Irene Parenti con divertenti esibizioni comico brillanti ed emozionanti performance di teatro contemporaneo.