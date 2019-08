Il Camallo d'oro a luglio incorona Simone Tonelli

La Spezia - Si conferma un grandissimo successo, sia come presenze che come gradimento da parte degli spettatori, il concorso per cabarettisti emergenti "Il Camallo d'Oro", che si tiene nel "Teatrino Cabaret dei Camalli", allestito presso l' "Antica Osteria dei Camalli" in via Fratelli Rosselli 17 a La Spezia, un nuovo spazio laboratorio per comici ed attori professionisti e giovani emergenti, creato dall'attore e regista Lorenzo Micoli (teatro,cinema,fiction) che è anche patron, direttore artistico e conduttore del concorso e dall'attrice, cofondatrice assieme a lui del Teatro della Fonte, Elisa Irene Parenti.

Durante la gara, che si è tenuta il 23 agosto scorso, si sono misurati, a colpi di battute, racconti e monologhi, Luca Cristiani e Simone Tonelli, entrambi della Spezia. I due, come i precedenti sfidanti dei duelli preliminari del mese di Luglio Bartolomeo De Cola e Davide Notarantonio, che ritroveremo in finale, hanno superato la selezione on line fatta da professionisti esperti del settore ed hanno colpito positivamente sia il pubblico in sala che la giuria di qualità, anche durante la fase live.

A spuntarla è stato Tonelli che, come "autore di se stesso", ha presentato due monolghi e, se pur con qualche piccola imprecisione espositiva durante il secondo brano, ha ricevuto consensi e risate per gran parte della performance da parte degli spettatori, che lo hanno premiato anche all'applausometro. Davvero molto bravo anche Luca Cristiani, molto più giovane del suo avversario, ma non per questo sprovveduto, che ha saputo tenergli testa con un monologo scritto da lui, basato su argomenti attuali quali ecologia e tendenze alimentari. Solo uno, però, poteva vincere il duello e portare a casa il tesoretto dei tre punti bonus che gli permetterà di partire come testa di serie nella finalissima di metà Ottobre, con la quale si decreterà il vincitore della prima edizione del "Camallo d'oro 2019". Il campione finale potrà avere, oltre all'ambito trofeo, visibilità a livello nazionale sui siti web legati al concorso e seguiti con attenzione da moltissimi amici e colleghi illustri del "Patron Micoli". Sono tanti anche quelli che hanno voluto lasciare una testimonianza attraverso videomessaggi di auguri ai concorenti, come Alessandro Bianchi (Pirati dei Carrugi) , Andrea Roncato, Dario Vergassola, Diego Parassole, Francesco Paolantoni, Gigi Travostino, Giovanna Gilda di Raddo, Marco Cristi, Marco Milano (Mandi Mandi),Renzo Sinacori, Stefano Masciarelli e moltissimi altri.

Dopo la gara, si sono esibiti sul palco, sempre sotto la brillante conduzione e direzione artistica del regista spezzino di scuola "Stabile di Genova", accompagnati da fragorosi applausi e da un estremo gradimento da parte del calorosissimo pubblico, artisti di razza ormai abituè del concorso e del teatrino cabaret spezzino come Giandebiasi da Comedy Central, Fulvio Fuina da Zelig, Elisa Irene Parenti (Teatro della Fonte- cinema) ed altri nuovi, per quanto riguarda "La banda dei Camalli", come Pamela Nascetti ( Zelig Lab), che al suo debutto nel teatrino cabaret spezzino ha "spaccato", come si dice in gergo giovanile, o Antonio Zanni de "I Braccini Colti" che ha regalato un momento di poesia molto suggestivo ed apprezzato in sala. Sempre presente poi il simpatico e divertente "Peppe Grillo", interpretato da Vito Zito, anch'egli componente di spicco de "I Braccini Colti".