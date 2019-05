I teatranti della 2 giugno al XXI Franco Agostino

La Spezia - I ragazzi del laboratorio di teatro della scuola secondaria di primo grado 2 Giugno della Spezia sono stati selezionati per partecipare al XXI Franco Agostino Teatro Festival al teatro San Domenico a Crema mercoledì 22 maggio per presentare lo spettacolo originale intitolato “Sogno o son desto”. Hanno partecipato al concorso oltre 300 protagonisti delle scuole medie da tutta Italia e dalla Svizzera. Gli spettacoli presentati dagli studenti sono stati valutati da una commissione tecnica e da una giuria popolare costituita da diverse classi degli istituti scolastici del territorio cremasco.



La performance dei ragazzi spezzini è stata particolarmente apprezzata con la seguente motivazione da parte del presidente della giuria: "Gradevole cronaca di un primo giorno di scuola da dimenticare, tra bullismo, modelli di comportamento non condivisi e ansia legata alla conoscenza dell'altro. L'ironia prevale e sdrammatizza le tensioni invitando simpaticamente a vivere la scuola in serenità. Lo spettacolo trasmette un positivo messaggio per il superamento di problematiche forti e sentite in ambito scolastico". L'esibizione sarà presto replicata nell'auditorium scolastico del plesso spezzino nella prima settimana di giugno.