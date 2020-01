I romanzi del weekend, presentati alla Liberi Tutti

La Spezia - Venerdì 31 gennaio alle ore 18 presentazione del libro "L'assassinio dell'ingegner Adone" di Pierfrancesco Poggi (Solferino). Dialoga con l'autore la scrittrice Patrizia Fiaschi. La Milano degli anni di piombo, dai Navigli a Chinatown, è il palcoscenico su cui si alternano protagonisti e comparse di un brillante e nero dramma borghese: signore e orfanelle, poliziotti e mennequin, per tacere di Pilade Rognoni, il guardiano del Cimitero Monumentale. Con il consueto piacere di narrare, unito a una meticolosa ricostruzione d'apoca, Pierfrancesco Poggi ci serve in queste pagine un mix irresistibile di sangue, nebbia, barbera e champagne. Pierfrancesco Poggi è attore di teatro, cinema e televisione, musicista e cantautore, autore radiofonico. Della serie gialla che ha come protagonista il commissario Passalacqua è uscito il primo romanzo, La banda di Tamburello (Solferino 2018).



Sabato 1° febbraio alle 18.30 presentazione del romanzo "Otto vite" di Alfredo Coen. Il romanzo mette in scena la testimonianza di un imprenditore e finanziere italiano che ha fatto affari, negli anni '90, in diversi Paesi scossi dalle conseguenze politico-economiche successive al termine della guerra fredda: Romania, Thailandia, Cambogia, Giappone, Marocco, Mauritania, Albania, Ungheria, non c'è crisi o crollo in cui Ennio Sarfatti non si sia inserito, insieme a una variegata consorteria cosmopolita. In ognono di questi paesi la figura di riferimento è una donna del luogo, con cui l'imprenditore attua lo stesso meccanismo di predazione e manipolazione quasi casuale che

mette in campo nel mondo degli affari. Ormai anziano, malato, inseguito dai fantasmi della sua condotta Ennio lascia il suo ingente patrimonio ad Andrea, unico nipote, perchè rimedi a una parte dei torti commessi rintracciando le donne che l'affarista ha sedotto e abbandonato: la vicenda si sdoppia, dopo il capitolo iniziale, tra il resoconto indulgente del diario dell'imprenditore e lo sguardo rivelatore del nipote vent'anni dopo.